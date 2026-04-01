Озолотят владельца: эти машины уверенно дорожают с годами

Topspeed назвал 5 спорткаров, которые через 25 лет станут раритетными

Портал Topspeed назвал пять спортивных автомобилей, которые через четверть века обещают стать раритетными. Уже сейчас некоторые из этих моделей подают сигналы о будущей коллекционной ценности: ограниченные серии, уникальные технические решения и устойчивый рост стоимости на вторичном рынке позволяют экспертам делать уверенные прогнозы.

Лидером рейтинга стал Porsche 911 S/T 2024 года. Выпущенная в честь 60-летия модели 911, эта юбилейная версия представляет собой самое легкое исполнение в поколении 992. Автомобиль оснащен двигателем от GT3 RS мощностью 518 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. Уже спустя два года после дебюта средняя цена на вторичном рынке достигла $602 тыс. (около 55 млн рублей) при стартовой стоимости в $291 тыс. (около 26,7 млн рублей).

Вторую строчку занимает Porsche 911 R 2016 года. Под капотом этого авто установлен 4,0-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 500 л. с. в паре с механикой. Спорткар разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры оцениваются в $459 тыс. (около 42 млн рублей), тогда как в 2016-м новый автомобиль можно было приобрести за $186 тыс. (около 17 млн рублей).

Третье место досталось Lexus LFA 2010 года. Японский суперкар оснащен уникальным атмосферным двигателем V10 объемом 4,8 литра мощностью 552 л. с. (в поздних версиях 562 л. с.) и цифровым тахометром. Аналоговый прибор просто не успевал бы за стремительным набором оборотов: от холостых до 9000 об/мин мотор раскручивается всего за 0,6 секунды. Инженеры Lexus вложили колоссальные средства в разработку этой модели, а сборка каждого экземпляра велась вручную. Сегодня цена LFA варьируется от $700 тыс. до $1 млн (от 64 до 91 млн рублей) при изначальных $375 тыс. (около 34 млн рублей).

Четвертым в списке значится Acura NSX Type S 2022 года. Силовая установка гибридного спорткара состоит из twin-turbo V6 и трех электромоторов, совокупная отдача достигает 600 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды. За четыре года стоимость модели выросла с $192 тыс. (около 17,6 млн рублей) до почти $300 тыс. (около 27,5 млн рублей).

Завершает пятерку автомобилей, уверенно набирающих в цене, Audi R8 GT RWD 2023 года. Это прощальная версия среднемоторного суперкара, ставшая самым мощным заднеприводным автомобилем в истории бренда. Атмосферный V10 объемом 5,2 литра выдает 602 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды. Как и в случае с Acura NSX, речь идет о «финальной» модификации культовой модели. Всего за три года цена поднялась с $253 тыс. (около 23,2 млн рублей) до примерно $300 тыс. (около 27,5 млн рублей).

