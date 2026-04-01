Какие машины подорожали и какие подешевели в марте

«Автостат»: в марте 10 автобрендов скорректировали цены в России

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России. Выяснилось, что в марте 2026 года сразу десять официально представленных марок изменили стоимость своих моделей.

В первой половине месяца (с 1 по 15 марта) ценовые корректировки коснулись шести брендов. При этом три марки повысили цены на отдельные модели и комплектации: BAIC, Tenet и Москвич. Для трех других производителей, напротив, стоимость снизилась: речь идет об Exeed, GAC и Omoda.

Во второй половине марта (с 16 по 31 число) изменения затронули еще четыре бренда, и во всех случаях речь шла об увеличении цен. Пикап Ambertruck Work прибавил 60 тыс. рублей (+2,7%), кроссовер Nordcross 001 подорожал на 300 тыс. рублей (+4,4%). ЛКВ КАМАЗ Компас 5 в версии Шасси вырос в цене на 150 тыс. рублей (+4,9%). Электрический кроссовер Evolute i‑JOY стал дороже на 49–59 тыс. рублей в зависимости от комплектации (1,6–2,0%).

Данные приведены для рекомендованных розничных цен без учета специальных предложений, акций и дополнительного оборудования.

