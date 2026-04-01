#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
Какие машины подорожали и какие подешевели в марте

«Автостат»: в марте 10 автобрендов скорректировали цены в России

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России. Выяснилось, что в марте 2026 года сразу десять официально представленных марок изменили стоимость своих моделей.

Рекомендуем
В первой половине месяца (с 1 по 15 марта) ценовые корректировки коснулись шести брендов. При этом три марки повысили цены на отдельные модели и комплектации: BAIC, Tenet и Москвич. Для трех других производителей, напротив, стоимость снизилась: речь идет об Exeed, GAC и Omoda.

Во второй половине марта (с 16 по 31 число) изменения затронули еще четыре бренда, и во всех случаях речь шла об увеличении цен. Пикап Ambertruck Work прибавил 60 тыс. рублей (+2,7%), кроссовер Nordcross 001 подорожал на 300 тыс. рублей (+4,4%). ЛКВ КАМАЗ Компас 5 в версии Шасси вырос в цене на 150 тыс. рублей (+4,9%). Электрический кроссовер Evolute i‑JOY стал дороже на 49–59 тыс. рублей в зависимости от комплектации (1,6–2,0%).

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Данные приведены для рекомендованных розничных цен без учета специальных предложений, акций и дополнительного оборудования.

Evolute i‑JOY
Nordcross 001
Ambertruck Work
ЛКВ КАМАЗ Компас 5

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 979
01.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0