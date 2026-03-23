В какую сумму обойдется владельцу Tenet T7: обслуживание переднего и полного привода

До 60 тысяч за ТО: сколько стоит обслуживание Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 стал одной из самых популярных моделей в России: по итогам января-февраля 2026 года он занял второе место по продажам, уступив только Lada Granta, и обогнал Haval Jolion. Всего за два месяца реализовано 8810 экземпляров.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Привод может быть передним или полным. Периодичность технического обслуживания – каждые 10 000 км. Предусмотрено «нулевое ТО» (через 5000 км или 3 месяца эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше). Учитывая средний годовой пробег в России 18,5 тыс. км (данные «Автостата»), проходить техобслуживание придется почти дважды в год.

Ниже приведены расценки на работы для версий с разным типом привода. Цены указаны в диапазонах (зависят от выбранного дилерского центра и региона).

Передний привод

Вид ТО Стоимость, руб. ТО‑0 7 920 – 16 018 ТО‑1 14 423 –25 015 ТО‑2 14 423 – 25 015 ТО‑3 19 697 – 34 815 ТО‑4 16 236 – 32 930 ТО‑5 14 423 – 25 015 ТО‑6 19 697 – 64 489

Итого за три года (с ТО‑0 по ТО‑6): 106 819 – 223 297 рублей.

Полный привод

Вид ТО Стоимость, руб. ТО‑0 10 000 – 15 500 ТО‑1 14 423 – 23 200 ТО‑2 14 423 – 23 200 ТО‑3 19 697 – 28 903 ТО‑4 20 987 – 29 283 ТО‑5 14 423 – 44 363 ТО‑6 19 697 – 56 500

Итого за три года: 113 650 – 220 949 рублей.

При выборе автомобиля важно учитывать не только стоимость ТО, но и его периодичность. Частые регламентные работы (каждые 10 тыс. км) способствуют сохранению ресурса двигателя и трансмиссии, однако требуют дополнительных временных и финансовых затрат по сравнению с моделями с увеличенным интервалом обслуживания.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».