В какую сумму обойдется владельцу Tenet T7: обслуживание переднего и полного привода
Кроссовер Tenet T7 стал одной из самых популярных моделей в России: по итогам января-февраля 2026 года он занял второе место по продажам, уступив только Lada Granta, и обогнал Haval Jolion. Всего за два месяца реализовано 8810 экземпляров.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Привод может быть передним или полным. Периодичность технического обслуживания – каждые 10 000 км. Предусмотрено «нулевое ТО» (через 5000 км или 3 месяца эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше). Учитывая средний годовой пробег в России 18,5 тыс. км (данные «Автостата»), проходить техобслуживание придется почти дважды в год.
Ниже приведены расценки на работы для версий с разным типом привода. Цены указаны в диапазонах (зависят от выбранного дилерского центра и региона).
Передний привод
|Вид ТО
|Стоимость, руб.
|ТО‑0
|7 920 – 16 018
|ТО‑1
|14 423 –25 015
|ТО‑2
|14 423 – 25 015
|ТО‑3
|19 697 – 34 815
|ТО‑4
|16 236 – 32 930
|ТО‑5
|14 423 – 25 015
|ТО‑6
|19 697 – 64 489
Итого за три года (с ТО‑0 по ТО‑6): 106 819 – 223 297 рублей.
Полный привод
|Вид ТО
|Стоимость, руб.
|ТО‑0
|10 000 – 15 500
|ТО‑1
|14 423 – 23 200
|ТО‑2
|14 423 – 23 200
|ТО‑3
|19 697 – 28 903
|ТО‑4
|20 987 – 29 283
|ТО‑5
|14 423 – 44 363
|ТО‑6
|19 697 – 56 500
Итого за три года: 113 650 – 220 949 рублей.
При выборе автомобиля важно учитывать не только стоимость ТО, но и его периодичность. Частые регламентные работы (каждые 10 тыс. км) способствуют сохранению ресурса двигателя и трансмиссии, однако требуют дополнительных временных и финансовых затрат по сравнению с моделями с увеличенным интервалом обслуживания.
