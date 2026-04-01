Мировые продажи этой марки просели, но в России выросли вдвое

Аналитик Целиков: Продажи Toyota в России в феврале выросли на 102%

В феврале мировые продажи Toyota Motor сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 806,9 тыс. автомобилей.

Как отметил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, основными факторами стали ослабление спроса в Китае и небольшое снижение реализации на домашнем для бренда японском рынке. Совокупные продажи Toyota и Lexus в КНР упали на 13,9%.

При этом на российском рынке зафиксирована противоположная динамика: в феврале было поставлено на учет 1975 новых автомобилей этих марок. Это более чем вдвое выше результата годичной давности (976 шт.), что соответствует росту на 102%. Показательно, что 88% от этого объема составили автомобили Toyota, произведенные в Китае.

Как подчеркивает эксперт, в глобальной структуре продаж японского бренда на долю России сейчас приходится лишь 0,25% процента.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.