В России вдвое выросла доля нелегальных автотоваров — эксперты назвали причины

Исследование: доля контрафактных автозапчастей в России достигла почти 50%

Согласно исследованию общественной организации «Общественная потребительская инициатива», доля нелегальной продукции на российском рынке автокомпонентов приблизилась к 50%, а по отдельным категориям контрафакт занимает особо высокую долю.

Наибольший объем подделок приходится на масла и смазочные материалы, фильтры, свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления. Консервативные оценки потерь бюджетной системы из-за теневого оборота таких товаров составляют 142 млрд рублей в год.

В документе отмечается, что после ухода части иностранных правообладателей и разрушения прежних логистических цепочек рынок лишился значительной части корпоративного контроля за подлинностью продукции. Образовавшийся вакуум заняли теневые схемы импорта, упаковки и сбыта.

Эксперты указывают на распространение практики локальной доупаковки и брендирования. Безымянные компоненты и некачественные детали ввозятся как нейтральный товар, а затем внутри страны упаковываются и маркируются под известными брендами, что затрудняет выявление нарушений на ранних этапах.

Дополнительным фактором стало смещение продаж в интернет. Маркетплейсы и онлайн-магазины превратились в один из основных каналов реализации подделок. Дистанционный формат покупки усиливает информационную асимметрию: потребитель не может оценить качество детали до оплаты, а ценовые алгоритмы площадок ориентируют на самые дешевые предложения.

Аналитики также обращают внимание, что нелегальные поставщики обходят процедуры подтверждения соответствия техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, используют поддельные или фиктивно оформленные документы и выпускают на рынок продукцию без реальных испытаний. Современные подделки зачастую невозможно визуально отличить даже специалистам, тогда как большинство потребителей не владеют средствами проверки подлинности.

