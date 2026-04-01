«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

КАМАЗ может перейти на сокращенную рабочую неделю

КАМАЗ планирует переход на четырехдневный график работы с 1 июня

КАМАЗ  планирует скорректировать производственный график на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, с 1 июня предприятие может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а также пересмотреть годовой производственный план на 2026 год.

Рекомендуем
Разброс цен — втрое! Выбираем лучшие летние шины для кроссоверов

Причиной названы «слабые перспективы роста рынка» и значительный объем техники китайских производителей, присутствующей на рынке. В компании подчеркнули, что окончательное решение будет принято по итогам продаж в апреле и мае. При этом речь не идет о переходе на трехдневную рабочую неделю, а изменения не затронут подразделения с непрерывным производством.

В пресс-службе отметили, что меры будут реализованы только в случае сохранения неблагоприятной рыночной конъюнктуры. КАМАЗ также заверил, что все социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме. Приоритетом остается выполнение заказов Министерства обороны и других государственных структур.

Ранее «За рулем» сообщал , что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
01.04.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
