Беспилотные КАМАЗы — теперь и на трассе М-12

По трассе М-12 Восток запустили движение беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ

31 марта состоялся запуск движения беспилотных грузовиков КАМАЗ по федеральной трассе М-12 «Восток» между Москвой и Казанью.

Полное название этих магистральных тягачей – высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) КАМАЗ Маяк-2. Запуск движения по М-12 состоялся в рамках расширения экспериментального правового режима по проекту «Беспилотные логистические коридоры». По задумке, запуск беспилотного движения расширит логистические возможности для транспортных компаний и повысит вариативность доставки грузов.

Напомним, глобально проект стартовал в июне 2023 года, когда три беспилотника КАМАЗ запустили по трассе М-11 «Нева». Со временем количество автомобилей увеличивалось, а к используемым транспортным артериям в 2025 году добавилась ЦКАД.

В 2023 году по М-11 поехали четыре беспилотника КАМАЗ

Сейчас по этим двум трассам курсируют 18 беспилотных тягачей, перевозящих реальные грузы. В кабинах на пассажирском сиденье по-прежнему находится контролирующий процесс испытатель, хотя от этого уже давно собирались отказаться. Сообщается, что к настоящему моменту беспилотники безаварийно преодолели 13 млн км. В будущем количество беспилотных маршрутов будет увеличиваться, вырастет сама их протяженность. В частности, ту же М-12 планируют достроить до Тюмени.

По проекту, к 2028 году парк грузовых беспилотных машин должен насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года дорасти до 4 тысяч единиц. В проекте задействованы компании Яндекс и Navio (бывшая SberAutoTech), а перевозки пока осуществляются только на вышеупомянутых «Маяках» на базе КАМАЗ-54901, однако есть попытки создать беспилотник и на основе тягача Sinotruk.