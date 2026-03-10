От навигации до развлечений: гид по бортовой системе 2.0 в кабине КАМАЗа

КАМАЗ внедрил второе поколение БИС на все серийные модели семейства К5

Остались в прошлом времена, когда грузовик по сравнению с легковушкой был оплотом аскетизма и ограниченного комфорта.

Теперь водитель окружен комфортом и безопасностью. Однако большегрузом управлять сложнее как из-за технических особенностей, так и из-за законодательных ограничений. Поэтому нужен доступ к гораздо бȯльшему числу функций и сервисов.

На КАМАЗе это отлично понимают – внедрили уже второе поколение бортовой информационной системы (БИС) на все серийные модели семейства К5.

Главное – актуальное «железо»

Работает комплекс на операционной системе Android 10. Это позволяет использовать как специфические приложения от автопроизводителя, так и популярные от сторонних разработчиков. Объем оперативной памяти в 6 Гб обеспечивает быстродействие и отзывчивость.

Для хранения файлов и приложений отведено 128 Гб – более чем достаточно с учетом того, что музыку и видео удобнее воспроизводить с внешних носителей. Для этого в БИС предусмотрены разъемы USB типов A и C. Кроме того, доступны интернет-сервисы (онлайн-радио, потоковое аудио). Для доступа в интернет можно воспользоваться либо точкой доступа Wi-Fi со смартфона, либо активировать встроенную сим-карту.

Основное взаимодействие водителя с медиасистемой идет через дисплей. На городских среднетоннажниках и транспортных автомобилях К5 установлен тачскрин диагональю 10 дюймов – современный стандарт. Особняком стоят магистральные тягачи флагманского семейства К5. На них экран увеличен до 15,6 дюйма. Такому позавидует большинство легковушек и кроссоверов!

Для видеозвонков предусмотрена штатная веб-камера. Кроме того, система позволяет подключить камеру для безопасного движения задним ходом.

Способы взаимодействия

Чтобы водитель меньше отвлекался от дороги, в БИС 2.0 предусмотрено голосовое управление. С помощью десятков команд водитель может управлять музыкой, навигатором, телефонными звонками, климат-контролем, активировать различные приложения, менять освещение в кабине и управлять люком, узнавать параметры машины. Можно даже поиграть с голосовым помощником в города.

Для БИС 2.0 разработан фирменный интерфейс с продуманной структурой меню и эргономичной подачей информации. Красочно и наглядно выводятся, в том числе, параметры машины в реальном времени. Например, давление в шинах.

Для некоторых функций и систем сохранены физические кнопки (их набор зависит от комплектации и диагонали БИС 2.0). Также функции управления доступны в пользовательских интерфейсах на дисплее. Есть разделы для настроек климат-контроля, предпускового подогревателя, автономного отопителя, внутреннего и внешнего освещения, блокировки дифференциала, функций помощи при вождении, подъемной оси, люка, контроля/подкачки шин и управления проблесковыми маячками.

Для работы и отдыха

Современная медиасистема немыслима без дополнительных приложений. В первую очередь – навигации. В КАМАЗе доступны «Навител Навигатор» и «2 ГИС», умеющие работать как онлайн, отражая ситуацию с пробками, так и офлайн с предварительно сохраненными картами, что актуально в условиях периодически недоступного интернета. Прокладка маршрутов адаптирована с учетом массо-габаритных ограничений для грузовиков.

Навигационные приложения по умолчанию настроены под маршруты для грузовиков и учитывают действующие для них запреты и ограничения.

Полноценная цифровая экосистема на борту

Встроенный магазин приложений открывает доступ к широкому спектру специализированных программ.

Для эффективной работы. Например, «Оценка качества вождения» (ОКВ), доступная на магистральных тягачах КАМАЗ-54901, помогает анализировать стиль управления и оттачивать стиль управления и экономить дизельное топливо. Сервис «Топливо+» позволяет находить оптимальные АЗС, пользоваться скидками и программами лояльности топливных сетей. Фирменные приложения автопроизводителя превращают систему в интерактивный справочник и сервисный портал: здесь и руководство по эксплуатации, и данные о сервисной сети, а также канал для прямой связи с автозаводом.

Кроме того, предусмотрено обновление программного обеспечения «по воздуху», без посещения сервисных центров.

***

Вне зависимости от диагонали картинка на мониторе яркая и сочная, что добавляет комфорта при работе.

Камазовская система облегчает взаимодействие водителя с автомобилем, помогает решать вопросы бизнеса и отдыха водителя. Эргономичный интерфейс повышает безопасность движения, что особенно важно для многотонной техники.