«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Названы самые популярные автоновинки в России

«Авито Авто»: Tenet T7 стал самой популярной автоновинкой в РФ

Эксперты «Авито Авто» рассказали, какие новые модели, официально появившиеся на российском рынке в 2025 году, пользовались наибольшим спросом в первом квартале 2026-го.

Рекомендуем
Новый кроссовер нашей сборки — на «китайца» не похож!

Лидером рейтинга стал кроссовер Tenet T7 – это локализованная в России версия Chery Tiggo 7L. Доля интереса пользователей платформы к этой модели составила 3,8%. Средняя цена автомобиля – 2,9 млн рублей, а его доля в общем предложении новых машин достигла 4,8%.

Второе место занял еще один кроссовер марки Tenet – компактный T4 (аналог Chery Tiggo 4) с долей интереса 3,7%, средней ценой 2,3 млн рублей и долей в предложении 4,5%.

Третью строчку рейтинга заняла Lada Iskra: доля интереса – 1,8%, средняя цена – 1,5 млн рублей, доля предложений среди новинок – 1,2%.

На четвертом месте расположился кроссовер Jetour T1 (1% интереса, средняя цена 3,9 млн рублей, доля предложения – 1%).

Замыкает пятерку лидеров Tenet T8 – самая крупная на данный момент модель бренда, представляющая собой переработанный Chery Tiggo восьмой серии. Доля интереса – 0,8%, средняя цена – 3,8 млн рублей, доля в предложении – 1,1%.

В десятку самых популярных автомобильных новинок начала 2026 года также вошли белорусско-китайский седан Belgee S50, гибридные кроссоверы Exeed Exlantix ET и Geely EX5 EM-i, а также кроссоверы Chery Tiggo 7L и Haval H7.

Tenet T7
Tenet T4
Lada Iskra
Jetour T1
Tenet T8

Ранее «За рулем» сообщал, что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:фирмы производители
02.04.2026 
Фото:фирмы производители
