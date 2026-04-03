#
>
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Мощный полноприводный пикап едет в РФ – известны характеристики

В РФ появится пикап BAW 212 – его начнут продавать осенью под именем Explorer 01

Официальные поставки пикапов BAW 212 P01 в Россию начнутся осенью 2026 года – на нашем рынке машина будет представлена под ранее анонсированным именем Explorer 01.

Сообщается, что к нам попадет вариант с 2,3-литровым дизелем на 190 л.с. Габариты у пикапа поистине исполинские: 5469 х 1955 х 1970 мм. При этом грузоподъемность не рекордная: 495 кг. Зато масса буксируемого прицепа – аж 3 тонны. Известно также, что прямо со старта поставок машины для рынка РФ получат русифицированную мультимедийную систему.

Мощный полноприводный пикап едет в РФ – известны характеристики

Напомним, пикап BAW 212 P01 (или Explorer 01) – это модификация рамного внедорожника BAW 212 T01, уже представленного на российском рынке. Кстати, его дизель был дефорсирован под новый российский «утиль» – со 170 до 156 л.с.

Мощный полноприводный пикап едет в РФ – известны характеристики — фото 1615907
Мощный полноприводный пикап едет в РФ – известны характеристики — фото 1615909
Мощный полноприводный пикап едет в РФ – известны характеристики — фото 1615908

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
03.04.2026 
