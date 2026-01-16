В России резко подешевел популярный дизельный внедорожник
В компании BAW Россия сообщили о снижении стоимости дизельной версии 212 T01 на 800 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря адаптации двигателя к новым правилам утилизационного сбора.
Мощность мотора снизили с 170 до 156 лошадиных сил (115 кВт). Из-за этого автомобиль перестал попадать под обновленные правила расчета сбора.
Цена дизельного варианта модели уменьшилась с 4 399 000 до 3 595 000 рублей.
Адаптация двигателя выполнена для соответствия требованиям российского рынка. При этом дизельный мотор остается предназначенным для работы в сложных условиях – на бездорожье, при длительных поездках и в профессиональной эксплуатации.
Остальные характеристики модели не изменились:
- понижающая передача и блокировки;
- рамная конструкция;
- 2,0-литровый турбодизель 4F20TC;
- автоматическая коробка передач ZF;
- заводская русификация интерфейса;
- расширенный зимний пакет опций.
Генеральный директор BAW Россия Юлиан Гаврилов заявил, что компания продолжает адаптировать 212 T01 под особенности российского рынка. Он отметил, что уменьшение мощности двигателя – это осознанный шаг, которого ждали потребители. При этом главные качества автомобиля – надежность, простота конструкции и готовность к тяжелым условиям – не изменились.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube