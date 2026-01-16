#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
16 января
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
Сотни машин россиян не смогли растаможить по...
Lada Iskra
16 января
Лада Искра получит новый мотор: подробности
Сергей Корниенко: Lada Iskra оснастят...
Новинки GAC для России
16 января
Новинки GAC для России в 2026 году: подробности
В 2026 году GAC представит в России четыре...

В России резко подешевел популярный дизельный внедорожник

Внедорожник 212 T01 подешевел в России на ₽800 тысяч из-за адаптации мотора

В компании BAW Россия сообщили о снижении стоимости дизельной версии 212 T01 на 800 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря адаптации двигателя к новым правилам утилизационного сбора.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Мощность мотора снизили с 170 до 156 лошадиных сил (115 кВт). Из-за этого автомобиль перестал попадать под обновленные правила расчета сбора.

Цена дизельного варианта модели уменьшилась с 4 399 000 до 3 595 000 рублей.

Адаптация двигателя выполнена для соответствия требованиям российского рынка. При этом дизельный мотор остается предназначенным для работы в сложных условиях – на бездорожье, при длительных поездках и в профессиональной эксплуатации.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Остальные характеристики модели не изменились:

  • понижающая передача и блокировки;
  • рамная конструкция;
  • 2,0-литровый турбодизель 4F20TC;
  • автоматическая коробка передач ZF;
  • заводская русификация интерфейса;
  • расширенный зимний пакет опций.
BAW 212 T01
BAW 212 T01

Генеральный директор BAW Россия Юлиан Гаврилов заявил, что компания продолжает адаптировать 212 T01 под особенности российского рынка. Он отметил, что уменьшение мощности двигателя – это осознанный шаг, которого ждали потребители. При этом главные качества автомобиля – надежность, простота конструкции и готовность к тяжелым условиям – не изменились.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
16.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAW 212 T01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв