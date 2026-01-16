В России резко подешевел популярный дизельный внедорожник

Внедорожник 212 T01 подешевел в России на ₽800 тысяч из-за адаптации мотора

В компании BAW Россия сообщили о снижении стоимости дизельной версии 212 T01 на 800 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря адаптации двигателя к новым правилам утилизационного сбора.

Мощность мотора снизили с 170 до 156 лошадиных сил (115 кВт). Из-за этого автомобиль перестал попадать под обновленные правила расчета сбора.

Цена дизельного варианта модели уменьшилась с 4 399 000 до 3 595 000 рублей.

Адаптация двигателя выполнена для соответствия требованиям российского рынка. При этом дизельный мотор остается предназначенным для работы в сложных условиях – на бездорожье, при длительных поездках и в профессиональной эксплуатации.

Остальные характеристики модели не изменились:

понижающая передача и блокировки;

рамная конструкция;

2,0-литровый турбодизель 4F20TC;

автоматическая коробка передач ZF;

заводская русификация интерфейса;

расширенный зимний пакет опций.

BAW 212 T01

Генеральный директор BAW Россия Юлиан Гаврилов заявил, что компания продолжает адаптировать 212 T01 под особенности российского рынка. Он отметил, что уменьшение мощности двигателя – это осознанный шаг, которого ждали потребители. При этом главные качества автомобиля – надежность, простота конструкции и готовность к тяжелым условиям – не изменились.

