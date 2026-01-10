Суровый внедорожник, который появится в России, будут собирать в Узбекистане
В Узбекистане планируется сборка внедорожника BAW 212 на предприятии Asaka Motors.
Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на данные ОТТС, зарегистрированного на эту модель в стране.
Производство автомобиля будет открыто одновременно в Китае и Узбекистане. Первые партии для продажи привезут с китайского завода, а позже сборка начнётся непосредственно в республике.
Для узбекского рынка пятидверный BAW 212 оборудуют двухлитровым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой, подключаемым полным приводом и системой блокировки межколёсных дифференциалов.
BAW 212 часто сравнивают с российским УАЗом за счёт схожего внешнего вида, рамной конструкции и истории, связанной с советскими внедорожниками.
