10 января
10 января
10 января
Суровый внедорожник, который появится в России, будут собирать в Узбекистане

Внедорожник BAW 212 будет собираться в Узбекистане на заводе Asaka Motors

В Узбекистане планируется сборка внедорожника BAW 212 на предприятии Asaka Motors.

BAW 212
BAW 212

Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на данные ОТТС, зарегистрированного на эту модель в стране.

Производство автомобиля будет открыто одновременно в Китае и Узбекистане. Первые партии для продажи привезут с китайского завода, а позже сборка начнётся непосредственно в республике.

Интерьер BAW 212
Интерьер BAW 212

Для узбекского рынка пятидверный BAW 212 оборудуют двухлитровым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой, подключаемым полным приводом и системой блокировки межколёсных дифференциалов.

BAW 212 часто сравнивают с российским УАЗом за счёт схожего внешнего вида, рамной конструкции и истории, связанной с советскими внедорожниками.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:BAW
Количество просмотров 33
10.01.2026 
Фото:BAW
