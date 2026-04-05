#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый 150-сильный кроссовер Skoda снова доступен в России: называем цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Вместо локализованной Skoda Karoq , которая почти три года выпускалась в Нижнем Новгороде, теперь в России продается кроссовер китайской сборки. Он длиннее прежней версии на 5 см – как по кузову, так и по колесной базе. Цены таких авто на одном из классифайдов стартуют от 1 700 000 рублей.

Skoda Karoq

Для сравнения: другие компактные кроссоверы, официально представленные в России, стоят заметно дороже. Tenet T4 (сборка на бывшем заводе Volkswagen в Калуге) – от 2 039 000 рублей. Belgee X50+ белорусской сборки – от 2 319 990 рублей, а стандартный Belgee X50 – от 2 479 990 рублей.

Самую низкую цену на новый Skoda Karoq китайской сборки предлагают во Владивостоке – 1 700 000 рублей под заказ. В эту сумму входит кроссовер с комбинированной кожано-тканевой отделкой сидений, мультирулем с пластиковым ободом, медиасистемой с сенсорным дисплеем, USB-портами, обогревом передних сидений и зеркал, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом, кнопкой запуска, кондиционером, камерой заднего вида и парктрониками.

Интерьер Skoda Karoq

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Более богатая комплектация того же кроссовера во Владивостоке оценивается в 2 050 000 рублей. Помимо двухзонного климата и мультимедиа с тачскрином, здесь есть эко-кожаная отделка салона, кожаный мультируль, камера кругового обзора и электрорегулировки водительского кресла по трем направлениям.

В других городах цены выше:

  • Тюмень: от 2 307 000 руб. (комбинированный салон, пластиковый руль);
  • Екатеринбург: от 2 348 000 руб;
  • Курган и Новосибирск: около 2 350 000 руб. (кожаный салон и кожаный руль);
  • Санкт-Петербург и Набережные Челны: от 2 490 000 руб;
  • Москва: минимум 2 560 000 руб.

При этом в подмосковных Котельниках кроссовер из наличия можно купить за 2 400 000 руб., в Чебоксарах – за 2 891 000 руб., а в Казани, Чебоксарах и Набережных Челнах цена достигает 3 100 000 руб.

Что касается двигателей, то у китайского Karoq их два – 1,2-литровый турбо на 116 л. с. и 1,4-литровый на 150 л. с. Однако в Россию везут только 150-сильную версию в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Привод – только передний, независимо от комплектации.

Ранее «За рулем» сообщал , что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 18
05.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+9