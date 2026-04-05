Новый 150-сильный кроссовер Skoda снова доступен в России: называем цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Вместо локализованной Skoda Karoq , которая почти три года выпускалась в Нижнем Новгороде, теперь в России продается кроссовер китайской сборки. Он длиннее прежней версии на 5 см – как по кузову, так и по колесной базе. Цены таких авто на одном из классифайдов стартуют от 1 700 000 рублей.

Skoda Karoq

Для сравнения: другие компактные кроссоверы, официально представленные в России, стоят заметно дороже. Tenet T4 (сборка на бывшем заводе Volkswagen в Калуге) – от 2 039 000 рублей. Belgee X50+ белорусской сборки – от 2 319 990 рублей, а стандартный Belgee X50 – от 2 479 990 рублей.

Самую низкую цену на новый Skoda Karoq китайской сборки предлагают во Владивостоке – 1 700 000 рублей под заказ. В эту сумму входит кроссовер с комбинированной кожано-тканевой отделкой сидений, мультирулем с пластиковым ободом, медиасистемой с сенсорным дисплеем, USB-портами, обогревом передних сидений и зеркал, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом, кнопкой запуска, кондиционером, камерой заднего вида и парктрониками.

Интерьер Skoda Karoq

Более богатая комплектация того же кроссовера во Владивостоке оценивается в 2 050 000 рублей. Помимо двухзонного климата и мультимедиа с тачскрином, здесь есть эко-кожаная отделка салона, кожаный мультируль, камера кругового обзора и электрорегулировки водительского кресла по трем направлениям.

В других городах цены выше:

Тюмень: от 2 307 000 руб. (комбинированный салон, пластиковый руль);

Екатеринбург: от 2 348 000 руб;

Курган и Новосибирск: около 2 350 000 руб. (кожаный салон и кожаный руль);

Санкт-Петербург и Набережные Челны: от 2 490 000 руб;

Москва: минимум 2 560 000 руб.

При этом в подмосковных Котельниках кроссовер из наличия можно купить за 2 400 000 руб., в Чебоксарах – за 2 891 000 руб., а в Казани, Чебоксарах и Набережных Челнах цена достигает 3 100 000 руб.

Что касается двигателей, то у китайского Karoq их два – 1,2-литровый турбо на 116 л. с. и 1,4-литровый на 150 л. с. Однако в Россию везут только 150-сильную версию в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Привод – только передний, независимо от комплектации.

Ранее «За рулем» сообщал , что Subaru презентовала свой самый мощный автомобиль.