Популярный недорогой кроссовер Skoda радикально изменится в новом поколении

Skoda готовит новое поколение Karoq с полногибридной системой на платформе MQB

Skoda приступила к работе над следующим поколением Karoq, и одним из главных нововведений может стать гибридный силовой агрегат.

Как рассказывает Auto Express со ссылкой на представителей бренда, компания планирует долго сохранять в ассортименте модели с обычными двигателями, одновременно при этом усиливая электрификацию своих автомобилей.

Следующий Karoq будет построен на обновлённом варианте платформы MQB, которую уже используют современные Skoda Kodiaq и Superb. Главным решением станет полногибридная система, которая дебютирует на втором поколении Volkswagen T-Roc. Такой ход даст возможность уменьшить выбросы вредных веществ, не отходя от удобной концепции для покупателей, к которой привыкли владельцы Skoda.

Актуальное поколение Skoda Karoq
В самой компании подчёркивают, что финальное решение по новому Karoq будет зависеть от требований по экологии, которые Евросоюз введёт в будущем, включая ужесточение норм по CO₂ и другие ограничения, вступающие в силу после 2035 года. При этом выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжится до тех пор, пока на них остаётся спрос и их производство остаётся рентабельным.

Стоит напомнить, что нынешняя версия Skoda Karoq выпускается с 2017 года, и в 2025 году продажи модели по всему миру превысили 100 тысяч единиц, что подтверждает популярность внедорожника среди покупателей.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Skoda
01.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+9