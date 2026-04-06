Российские продавцы начали прием заказов на новейший Zeekr
Китайский бренд Zeekr представил в середине марта новый гибридный кроссовер 8X, и он уже доступен для заказа у российских поставщиков. По габаритам модель немного компактнее флагманского 9X: длина составляет 5100 мм, ширина – 1998 мм, а колёсная база – 3069 мм. Для сравнения, у старшего брата эти показатели равны 5239 мм и 3169 мм соответственно.
Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 2 литра и мощностью 279 лошадиных сил. Его задача – не только приводить колёса в движение, но и подзаряжать тяговую батарею. Основную же тягу обеспечивают три электромотора, суммарная отдача которых достигает впечатляющих 1400 «лошадей» и 1410 Н·м крутящего момента. Благодаря такой энергоустановке разгон до сотни занимает менее трёх секунд – всего 2,96 с.
Запас хода и цены в России
Ёмкость аккумулятора – 70 кВт·ч, что позволяет проехать на чистой электротяге около 410 километров. Если же использовать и бензин, и электричество, то общий запас хода вырастает до 1416 км.
По данным издания Motor, российские импортёры уже принимают заказы на все версии кроссовера: Max, Ultra и Ultra+. Причём ввозить можно так называемые экспортные варианты, которым не нужно полгода «отстаиваться» в Китае перед отправкой за рубеж.
Самая доступная модификация Zeekr 8X Max, если считать все расходы на таможню, утильсбор и доставку, обойдётся московскому покупателю примерно в 10,2 миллиона рублей.
