Российские продавцы начали прием заказов на новейший Zeekr

В РФ начались предпродажи нового кроссовера Zeekr 8X по цене от 10,2 млн рублей

Китайский бренд Zeekr представил в середине марта новый гибридный кроссовер 8X, и он уже доступен для заказа у российских поставщиков. По габаритам модель немного компактнее флагманского 9X: длина составляет 5100 мм, ширина – 1998 мм, а колёсная база – 3069 мм. Для сравнения, у старшего брата эти показатели равны 5239 мм и 3169 мм соответственно.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 2 литра и мощностью 279 лошадиных сил. Его задача – не только приводить колёса в движение, но и подзаряжать тяговую батарею. Основную же тягу обеспечивают три электромотора, суммарная отдача которых достигает впечатляющих 1400 «лошадей» и 1410 Н·м крутящего момента. Благодаря такой энергоустановке разгон до сотни занимает менее трёх секунд – всего 2,96 с.

Запас хода и цены в России

Ёмкость аккумулятора – 70 кВт·ч, что позволяет проехать на чистой электротяге около 410 километров. Если же использовать и бензин, и электричество, то общий запас хода вырастает до 1416 км.

По данным издания Motor, российские импортёры уже принимают заказы на все версии кроссовера: Max, Ultra и Ultra+. Причём ввозить можно так называемые экспортные варианты, которым не нужно полгода «отстаиваться» в Китае перед отправкой за рубеж.

Самая доступная модификация Zeekr 8X Max, если считать все расходы на таможню, утильсбор и доставку, обойдётся московскому покупателю примерно в 10,2 миллиона рублей.