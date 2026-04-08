Россияне массово закупают машины Mazda из Китая

Импорт автомобилей Mazda в РФ вырос в 14 раз — названы популярные модели

За первый квартал 2026 года россияне купили 6802 автомобиля Mazda, что почти в 14 раз превышает результат аналогичного периода прошлого года – тогда было продано всего 488 машин.

Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что львиная доля продаж приходится на одну-единственную модель – это среднеразмерный кроссовер CX-5, который предпочли более 90% покупателей – в первом квартале продано 6183 единицы. Причина – в идеальном попадании в налоговую нишу: двигатель 2.0 развивает 155 л.с.

На втором и третьем местах – CX-50 и CX-30, у которых 4,3% и 2,6% соответственно. Характерно, что подавляющее большинство всех проданных за этот период машин Mazda – китайской сборки, на них приходится 96% всего объема. Ранее стало известно, что у марок Toyota и BMW спрос в России подскочил вдвое, и это преимущественно также машины из Китая.