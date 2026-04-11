Vesta Sport: заглядываем под капот самой мощной Ладе

«За рулем» рассказал, как изменился самый мощный мотор АВТОВАЗа для Весты Спорт

На тест-драйве «За рулем» побывала новинка АВТОВАЗа – Lada Vesta Sport, которую собирают на дочернем предприятии «Лада Спорт».

Один из главных вопросов: что под капотом? Веста Спорт в прежнем исполнении имела самый мощный двигатель в модельном ряду – и сохранила этот статус после возвращения в обновленном виде. Но теперь это – форсированный агрегат на базе модернизированного атмосферника 1.8 Evo. Главные изменения – побежденный масложор и «импортозамещенные» компоненты, в основном российские и китайские.

Напомним, что и у седана, и у дебютировавшего в спорт-линейке универсала этот мотор работает с 6-ступенчатой МКП. Главная пара в обоих случаях – 3,9. Как едет новая Веста Спорт и стоит ли своих денег – смотрите в полном видео. А прямо здесь – взгляните, как с эволюцией поменялась отдача двигателя.