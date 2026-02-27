#
Самая мощная Веста вернулась в производство

АВТОВАЗ приступил к серийному выпуску Lada Vesta Sport нового поколения

Автомобиль, разработанный с применением гоночных технологий подразделения Lada Sport, получил комплекс технических и конструктивных изменений, направленных на повышение динамических характеристик и управляемости.

Силовой агрегат Lada Vesta Sport нового поколения базируется на двигателе 1,8 л EVO. Инженерам удалось добиться увеличения его мощности до 147 л.с., что стало возможным благодаря установке спортивных распределительных валов, модернизации систем впуска и выпуска, а также перенастройке электронного блока управления. Агрегат работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач, адаптированной под возросшие нагрузки. Все доработки выполнены по стандарту Евро-5.

Производственный процесс организован по двухэтапной схеме: базовый кузов изготавливается на основной сборочной линии, после чего автомобиль направляется в ателье Lada Sport, где производится финальная сборка и монтаж профильных компонентов. Там же собирают и гоночные автомобили.

В их числе – усиленная тормозная система, перенастроенное шасси с расширенной колеей и оригинальные элементы экстерьера, обеспечивающие прижимную силу на высоких скоростях. Клиренс автомобиля составляет 158 мм.

Автомобиль получил аэродинамический обвес кузова и спортивный интерьер с черно-красной цветовой гаммой, креслами с усиленной боковой поддержкой и кожаной отделкой рулевого колеса. Функционал бортового компьютера дополнен возможностью фиксации времени прохождения круга.

Самая мощная Веста вернулась в производство

Модель будет доступна покупателям в двух вариантах кузова – седан и универсал. Старт продаж и цены будут объявлены дополнительно.

В 2022 году производство спортивной версии Весты было приостановлено. Причиной послужил уход французских акционеров и последовавшие за этим сбои в поставках комплектующих на фоне санкционных ограничений.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
27.02.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-92