Самая мощная Веста вернулась в производство

АВТОВАЗ приступил к серийному выпуску Lada Vesta Sport нового поколения

Автомобиль, разработанный с применением гоночных технологий подразделения Lada Sport, получил комплекс технических и конструктивных изменений, направленных на повышение динамических характеристик и управляемости.

Силовой агрегат Lada Vesta Sport нового поколения базируется на двигателе 1,8 л EVO. Инженерам удалось добиться увеличения его мощности до 147 л.с., что стало возможным благодаря установке спортивных распределительных валов, модернизации систем впуска и выпуска, а также перенастройке электронного блока управления. Агрегат работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач, адаптированной под возросшие нагрузки. Все доработки выполнены по стандарту Евро-5.

Производственный процесс организован по двухэтапной схеме: базовый кузов изготавливается на основной сборочной линии, после чего автомобиль направляется в ателье Lada Sport, где производится финальная сборка и монтаж профильных компонентов. Там же собирают и гоночные автомобили.

В их числе – усиленная тормозная система, перенастроенное шасси с расширенной колеей и оригинальные элементы экстерьера, обеспечивающие прижимную силу на высоких скоростях. Клиренс автомобиля составляет 158 мм.

Автомобиль получил аэродинамический обвес кузова и спортивный интерьер с черно-красной цветовой гаммой, креслами с усиленной боковой поддержкой и кожаной отделкой рулевого колеса. Функционал бортового компьютера дополнен возможностью фиксации времени прохождения круга.

Модель будет доступна покупателям в двух вариантах кузова – седан и универсал. Старт продаж и цены будут объявлены дополнительно.

В 2022 году производство спортивной версии Весты было приостановлено. Причиной послужил уход французских акционеров и последовавшие за этим сбои в поставках комплектующих на фоне санкционных ограничений.

