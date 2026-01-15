#
Интерьер Sollers SP7
Новое в законе: автопилот второго уровня получил водительские права
Авторынок 2026: стабильность, рост цен или борьба за клиента?
АВТОВАЗ показал самую мощную Ладу — старт в 2026 году

Обновленный универсал Vesta Sport SW представили на пресс-конференции АВТОВАЗа

На традиционной итоговой пресс-конференции в Москве АВТОВАЗ показал перспективный спортуниверсал семейства Vesta.

Azimut, новые моторы и функции! АВТОВАЗ раскрыл планы по новинкам

По всей видимости, это именно тот выставочный образец, который несколькими днями ранее заметили на автовозе в Тольятти.

Как сообщили на конференции представители пресс-службы автогиганта, возобновление производства Lada Vesta Sport (дорестайлинговые седаны выпускались в 2018-2021 годах) запланировано на 2026 год. Заряженная модификация должна получить новый двигатель 1.8, 6-ступенчатую МКП и – впервые в рамках спортверсии – кузов универсал.

По предварительным данным, отдача нового движка, работающего теперь в паре с китайской механикой WLY, останется близкой к предшественнику (145 л.с.), а иные отличия спортивного универсала от стандартного сведутся к более «плотной» подвеске, оригинальным колесным дискам и пластиковому обвесу, а также особым акцентам в интерьере.

Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
15.01.2026 
