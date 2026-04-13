Москвич начал использовать слоган «Можно, если нужно!»

«Можно, если нужно!» — по радио начали крутить рекламу новых Москвич М70 и М90
Реклама новых кроссоверов Москвич М70 и М90 со слоганом « Можно, если нужно!» появилась в эфире федеральных радиостанций.
Первые сообщения об этом появились 10 апреля – ровно в тот день, когда стало известно о регистрации самого этого слогана в Роспатенте. Напомним, «Можно, если нужно!» является своего рода ответом на вазовское «Можно, а зачем?», которое поначалу было мемной фразой топ-менеджера Олега Груненкова, а затем превратилось в зарегистрированный товарный знак.
Таким образом, Москвич отвечает в духе: пока одни самодовольно бездействуют, мы работаем. Что ж, может быть, и по кузову кроссовера Москвич 90 доработки будут проведены оперативно...
Источник: Автопоток
13.04.2026
