Москвич начал использовать слоган «Можно, если нужно!»

«Можно, если нужно!» — по радио начали крутить рекламу новых Москвич М70 и М90

Реклама новых кроссоверов Москвич М70 и М90 со слоганом « Можно, если нужно!» появилась в эфире федеральных радиостанций.

Первые сообщения об этом появились 10 апреля – ровно в тот день, когда стало известно о регистрации самого этого слогана в Роспатенте. Напомним, «Можно, если нужно!» является своего рода ответом на вазовское «Можно, а зачем?», которое поначалу было мемной фразой топ-менеджера Олега Груненкова, а затем превратилось в зарегистрированный товарный знак.

Таким образом, Москвич отвечает в духе: пока одни самодовольно бездействуют, мы работаем. Что ж, может быть, и по кузову кроссовера Москвич 90 доработки будут проведены оперативно...