Dongfeng Shine
14 апреля
Что изменилось в новом китайском седане для наших зим
Dongfeng Shine 2026 модельного года: новые...
Jetour T2
14 апреля
Этот китайский кроссовер превратился в спальню на колёсах
Jetour начал продажи удлинённого кроссовера...
Камеры на дорогах теперь заметят, если вы отвлеклись на телефон
14 апреля
Камеры на дорогах теперь заметят, если вы отвлеклись на телефон
«Автодор» в 2026 году расширит контроль камер...

Более 2 млн жителей столицы получили доступ к новому Московскому трамвайному диаметру Т2

Трамвайный диаметр Т2 связал 13 районов Москвы

В Москве запустили второй трамвайный диаметр Т2 – теперь более 2 млн жителей столицы получили удобные маршруты.

Рекомендуем
В Москве работают более 50 трамваев, способных обходиться без контактной сети

Московский трамвайный диаметр соединил юг и восток через центр: от «Чертановской» до «Новогиреево». 

Вдоль маршрута – 31 точка связи с метро, МЦК, МЦД и ж/д, а также четыре вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский и Павелецкий. Новая сеть охватывает 13 районов в 5 округах.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть как уличное наземное метро. Запуск диаметра Т2 обеспечил новыми транспортными связями более 2 миллионов москвичей и с первого дня работы показал свою актуальность и востребованность. Теперь жители могут без пересадок пересечь город на современных трамваях. Для многих время в пути значительно сократилось. Например, студенты МГТУ им. Баумана теперь доезжают до Чистых прудов в 2,5 раза быстрее – всего за 15 минут вместо 35. Это качественно новый уровень комфорта городских поездок».

Второй Московский трамвайный диаметр (Т2) проходит мимо офисов, вузов, больниц и мест отдыха. Он обеспечивает быстрые и комфортные поездки на работу, учебу, в магазины и парки. 

Московские трамвайные диаметры связали МГТУ им. Баумана и МЭИ. Для студентов ВШЭ путь до Лефортовского парка сократился на 10 минут – с 35 до 25, на 30% быстрее. На Т2 интервал движения – 6 минут, на общем с Т1 участке в центре – 3 минуты. 

Используются более 50 трамваев «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва» с автономным ходом.

Алексеева Елена
14.04.2026 
