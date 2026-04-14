Более 2 млн жителей столицы получили доступ к новому Московскому трамвайному диаметру Т2

Трамвайный диаметр Т2 связал 13 районов Москвы

В Москве запустили второй трамвайный диаметр Т2 – теперь более 2 млн жителей столицы получили удобные маршруты.

Московский трамвайный диаметр соединил юг и восток через центр: от «Чертановской» до «Новогиреево».

Вдоль маршрута – 31 точка связи с метро, МЦК, МЦД и ж/д, а также четыре вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский и Павелецкий. Новая сеть охватывает 13 районов в 5 округах.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть как уличное наземное метро. Запуск диаметра Т2 обеспечил новыми транспортными связями более 2 миллионов москвичей и с первого дня работы показал свою актуальность и востребованность. Теперь жители могут без пересадок пересечь город на современных трамваях. Для многих время в пути значительно сократилось. Например, студенты МГТУ им. Баумана теперь доезжают до Чистых прудов в 2,5 раза быстрее – всего за 15 минут вместо 35. Это качественно новый уровень комфорта городских поездок».

Второй Московский трамвайный диаметр (Т2) проходит мимо офисов, вузов, больниц и мест отдыха. Он обеспечивает быстрые и комфортные поездки на работу, учебу, в магазины и парки.

Московские трамвайные диаметры связали МГТУ им. Баумана и МЭИ. Для студентов ВШЭ путь до Лефортовского парка сократился на 10 минут – с 35 до 25, на 30% быстрее. На Т2 интервал движения – 6 минут, на общем с Т1 участке в центре – 3 минуты.

Используются более 50 трамваев «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва» с автономным ходом.