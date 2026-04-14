Продажи новых машин резко пошли вверх. Что разбудило авторынок?

«Автостат»: продажи новых легковых авто в РФ в марте 2026 года выросли на 30,6%

Российский авторынок в марте, наконец-то, преодолел важный психологический рубеж. По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце было продано 104,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30,6% больше, чем в марте 2025-го. Это первый случай за последние три месяца, когда показатель превысил 100 тыс. единиц, ведь в январе и феврале он держался на скромных 80 тысячах.

По мнению гендиректора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, основной причиной такого скачка стал спрос, который копился два предыдущих месяца. Если отвлечься от влияния госрегулирования – ставки ЦБ, утильсбора или курса рубля, – то март сам по себе всегда был сильным сезонным месяцем. К тому же сам объем предложения на рынке подталкивает импортеров активнее вкладываться в рекламу и продвижение, чтобы продать больше машин.

Неожиданностью стала лишь ранняя весна, которая разбудила покупателей чуть раньше обычного срока. «Спрос был стимулирован со стороны импортеров, а также дополнительным стимулом стало продолжающееся снижение ключевой ставки», – добавляет генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Динамика марта оказалась впечатляющей как в сравнении с февралем, так и с прошлогодним мартом, отмечает Андрей Терлюкевич, глава ГК « АвтоСпецЦентр». Фактические продажи обогнали большинство прогнозов. Рынок резко ожил уже со второй недели месяца, и тут сыграли роль сразу два драйвера.

Во-первых, события на Ближнем Востоке привели к ослаблению рубля, что традиционно подстегивает спрос на автомобили. Во-вторых, свою роль сыграли планы по введению с 1 апреля нового порядка расчета утильсбора для машин, растаможенных в странах ЕАЭС, что подтолкнуло покупателей совершить покупку до возможных изменений.