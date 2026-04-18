Стало известно, каким будет новое поколение кроссовера Juke

Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России: список из 10 моделей
18 апреля
Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России: список из 10 моделей
Tenet T4 признан самым доступным кроссовером в...
Больше половины водителей не знают правильного ответа!
18 апреля
Опубликован тест на знание ПДД для опытных...
M-Hero 817
18 апреля
В России появился особо крутой внедорожник: характеристики и цена
Внедорожник M-Hero 817 в спецверсии продается в...

Компания Nissan представила компактный кроссовер Juke нового поколения

На мероприятии Vision в Японии компания Nissan официально представила кроссовер Juke третьего поколения. Как сообщает Carscoops, главная новинка модели будет доступна исключительно в полностью электрической версии.

АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
Законопроект о продаже «красивых» номеров
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6

Ключевые характеристики нового Nissan Juke

Платформа: CMF-EV (также известная как AmpR Medium) – та же самая, что используется на Renault Scenic E-Tech и Nissan Ariya.

Производство: британский завод Nissan в Сандерленде, где новинку будут выпускать параллельно с моделью Leaf. Мировая премьера намечена на весну 2027 года.

Рекомендуем
Новый полноприводный Дастер — что о нем думают британцы

Электрокар получил дерзкую внешность в духе концепт-кара. Среди ключевых элементов чёткие, ломаные линии кузова; массивная затемнённая радиаторная решётка и необычные передние фары; угловатые чёрные колёсные арки; насыщенный зелёный оттенок кузова, эффектно подчёркивающий силуэт; задние дверные ручки, по-прежнему встроенные в стойки (как у предшественника); замысловатые светодиодные фонари и выразительная задняя дверь.

При этом модель второго поколения с двигателем внутреннего сгорания никуда не исчезнет – обе генерации будут продаваться одновременно. Старую версию ждёт рестайлинг: её дизайн приведут в соответствие с обликом нового электрического кроссовера.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
18.04.2026 
