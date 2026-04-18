Стало известно, каким будет новое поколение кроссовера Juke

Компания Nissan представила компактный кроссовер Juke нового поколения

На мероприятии Vision в Японии компания Nissan официально представила кроссовер Juke третьего поколения. Как сообщает Carscoops, главная новинка модели будет доступна исключительно в полностью электрической версии.

Nissan Juke

Ключевые характеристики нового Nissan Juke

Платформа: CMF-EV (также известная как AmpR Medium) – та же самая, что используется на Renault Scenic E-Tech и Nissan Ariya.

Производство: британский завод Nissan в Сандерленде, где новинку будут выпускать параллельно с моделью Leaf. Мировая премьера намечена на весну 2027 года.

Электрокар получил дерзкую внешность в духе концепт-кара. Среди ключевых элементов чёткие, ломаные линии кузова; массивная затемнённая радиаторная решётка и необычные передние фары; угловатые чёрные колёсные арки; насыщенный зелёный оттенок кузова, эффектно подчёркивающий силуэт; задние дверные ручки, по-прежнему встроенные в стойки (как у предшественника); замысловатые светодиодные фонари и выразительная задняя дверь.

При этом модель второго поколения с двигателем внутреннего сгорания никуда не исчезнет – обе генерации будут продаваться одновременно. Старую версию ждёт рестайлинг: её дизайн приведут в соответствие с обликом нового электрического кроссовера.