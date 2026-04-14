Длиннее Monjaro: Geely анонсировала новый флагманский кроссовер

Марка Geely анонсировала новый гибридный кроссовер KX21

Китайский автогигант Geely официально представил свою новую гибридную систему i-HEV, и вместе с ней показали полноразмерный кроссовер KX21. По сути, эта модель станет новым флагманом бренда, сместив с пьедестала текущего лидера – Monjaro.

Новый i-HEV – это так называемый традиционный гибрид, у которого компактную батарею нельзя заряжать от розетки. Зато система обещает быть весьма эффективной: в ее основе лежит бензиновый турбомотор с рекордным тепловым КПД – 48,41%, работающий в паре с электродвигателем. Пиковая отдача этой связки достигает 313 лошадиных сил. По заявлениям инженеров, в городском цикле такая машина сможет ехать только на электричестве до 80% времени, что серьезно сократит расход топлива.

Внешность и платформа модели

Хотя автомобиль пока скрыт под камуфляжем, уже очевидно, что KX21 создан на базе другого крупного кроссовера Geely – Galaxy M9. Сходство особенно хорошо читается в силуэте, линиях окон и дверных ручках. При этом переднюю часть, судя по всему, переработали полностью. В ней угадываются черты Monjaro: массивная решетка с вертикальными элементами, классические блоки фар, а на крыше заметны рейлинги и датчик LiDAR.

Габариты новинки, скорее всего, будут почти идентичны Galaxy M9: около 5,2 метра в длину, 2 метра в ширину и колесная база более 3 метров. Для сравнения, это делает KX21 длиннее Monjaro примерно на 43 сантиметра. В салоне можно ожидать трехрядную шестиместную компоновку 2+2+2 и обилие экранов, включая огромную панель на центральной консоли.

Оснащение и перспективы

Ожидается, что флагман получит продвинутую систему помощи водителю G-Pilot H5. Она позволит автомобилю самостоятельно следовать по маршруту в городе и на трассе, хотя контроль со стороны человека, разумеется, останется обязательным. KX21 станет пятой моделью Geely с гибридом i-HEV, присоединившись к Monjaro, Preface, Atlas и Starshine 7.

Пока точные даты старта продаж и цены не раскрыты, но новинка уже выглядит крайне интересно для рынков вроде российского. Там, где сеть зарядных станций для электромобилей развита слабо, эффективные традиционные гибриды могут оказаться куда более практичным выбором, чем подключаемые гибриды или чистые «электрички».