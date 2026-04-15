Стало известно, как в мае будут работать на КАМАЗе
КАМАЗ сохранит пятидневную рабочую неделю в мае 2026 года
Автогигант КАМАЗ не станет менять график работы в предстоящем мае.
По сути, для сотрудников сохранится привычная пятидневная рабочая неделя, несмотря на обилие праздничных дней в этом месяце.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. С учетом наработанного объема заказов гендиректор компании Сергей Когогин подписал приказ, согласно которому в мае сотрудники завода будут работать 18 дней с учетом праздничных и выходных дней (1, 9 и 27 мая).
«Ряд успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в мае», - сообщили на предприятии.
Источник: Известия
Фото:Егор Алеев/ТАСС
15.04.2026
Фото:Егор Алеев/ТАСС
