В России найдены в продаже новые Volkswagen Tiguan двух видов с приятными ценами

В России продается более 500 новых Volkswagen Tiguan с ценами от 3,8 млн рублей

Volkswagen Tiguan неожиданно стал самым доступным вариантом в своём классе, если сравнивать его с новинками из Китая. Мониторинг объявлений показал, что цены на привезённые из Поднебесной «Тигуаны» порой оказываются ниже, чем на будущий кроссовер Volga, который на самом деле является переименованным Geely Monjaro.

Продажи немецкого бренда в России за первые три месяца 2026 года подскочили в 4,5 раза, и лидером стал именно этот кроссовер. По сути, каждый третий новый Volkswagen, ввезённый по параллельным каналам, – это Tiguan. Уже поставлено на учёт 1108 машин, а в продаже, судя по классифайдам, висит ещё как минимум 500 экземпляров.

Volkswagen Tiguan L

Самую привлекательную цену нашли в Казани: за новый Volkswagen Tiguan L, который представляет собой рестайлинг второго поколения, просят 3 830 000 рублей. Это даже меньше четырёх миллионов. Похожие предложения есть в наличии в Адыгее, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Более свежая модель – Tiguan L Pro, то есть уже третье поколение, – стоит дороже. В Тюмени за неё просят от 4 300 000 рублей. В других городах ценники начинаются от 4,35 млн в Москве и достигают 4,5 млн в Набережных Челнах, Челябинске или Курске. Вообще, предложения есть по всей стране: от Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до Ставрополя, Сургута и Нягани.

Volkswagen Tiguan L Pro

Geely Monjaro, который летом начнут продавать в России как Volga, в базе оценили минимум в 4 899 990 рублей. За эти деньги покупатель получит камеру заднего вида, панорамную крышу, адаптивный круиз и полный светодиодный свет.

«Немец» из Китая даже в более дорогой версии Pro часто оказывается дешевле. При этом под капотом у Tiguan L – 1,5-литровый турбомотор на 160 л.с., а у Pro предлагают выбор: 2,0-литровый агрегат мощностью 186 или 220 лошадиных сил. Коробка передач во всех случаях – семиступенчатый DSG-робот с двумя сцеплениями.

Интерьер Volkswagen Tiguan

Оба китайских «Тигуана» производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.