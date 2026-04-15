Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода

В пресс-службе марки Volga рассказали об опыте работы с Volkswagen и GM

Предприятие, на котором стартует выпуск автомобилей Volga, обладает мощностями до 110 тысяч единиц в год, сообщила пресс-служба возрожденной марки.

Первоначально в портфолио бренда войдут три модели: D-SUV, C-SUV и D-седан. Их будут делать на заводе в Нижнем Новгороде, где трудятся специалисты с многолетним опытом работы с такими известными марками, как Skoda, Daimler, GM и Volkswagen.

Флагманский кроссовер К50, бизнес-седан C50 и универсальный кроссовер К40 выйдут в продажу летом текущего года.

Причём компания делает ставку не только на сборочные мощности, но и на собственные разработки. В её распоряжении – современный инженерный центр, способный полностью вести проект: от первых эскизов и компьютерных симуляций до тестов готовых машин и получения всех необходимых сертификатов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм