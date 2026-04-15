#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода
15 апреля
Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода
В пресс-службе марки Volga рассказали об опыте...
Changan
15 апреля
Марка Changan завалит россиян новинками
До конца года компания Changan планирует...
Skoda Octavia Pro
15 апреля
Легендарная 150-сильная Skoda снова в продаже: называем цены
Дилеры привезли в Россию новые Skoda Octavia...

Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода

В пресс-службе марки Volga рассказали об опыте работы с Volkswagen и GM

Предприятие, на котором стартует выпуск автомобилей Volga, обладает мощностями до 110 тысяч единиц в год, сообщила пресс-служба возрожденной марки.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Первоначально в портфолио бренда войдут три модели: D-SUV, C-SUV и D-седан. Их будут делать на заводе в Нижнем Новгороде, где трудятся специалисты с многолетним опытом работы с такими известными марками, как Skoda, Daimler, GM и Volkswagen.

Рекомендуем
Китайский бестселлер стал лучше: что изменилось в самом популярном кроссовере

Флагманский кроссовер К50, бизнес-седан C50 и универсальный кроссовер К40 выйдут в продажу летом текущего года.

Причём компания делает ставку не только на сборочные мощности, но и на собственные разработки. В её распоряжении – современный инженерный центр, способный полностью вести проект: от первых эскизов и компьютерных симуляций до тестов готовых машин и получения всех необходимых сертификатов.

Источник:  пресс-служба Volga
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volga
15.04.2026 
Фото:Volga
Поделиться:
Оцените материал:
0