Парковочные сборы превратятся в газоны, пандусы и детские площадки в Москве
126 дворов в 10 районах на юге Москвы благоустроят на средства от оплаты уличных парковок, сообщил столичный Дептранс.
Первыми свои планы по улучшению городской среды представили районы Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно и Чертаново Центральное.
В 2026 году на деньги от платных парковок:
- установят дорожные знаки, искусственные неровности, пандусы и бордюры;
- благоустроят детские и спортивные площадки;
- обустроят пешеходные переходы, лестницы и тротуары;
- нанесут дорожную разметку;
- восстановят газоны и дорожное покрытие.
Планы можно посмотреть на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По решению Мэра Москвы Сергея Собянина все средства от оплаты уличных парковок передаются на благоустройство дворов и улиц во всех районах столицы.
В этом году на эти цели авансом направлено 15,8 млрд рублей. Некоторые управы уже начали делиться своими планами по улучшению городской среды.
Жители сами могут решать, какие работы следует проводить в первую очередь. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам своего района».
