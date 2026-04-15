Парковочные сборы превратятся в газоны, пандусы и детские площадки в Москве

Средства от платных парковок направят на благоустройство 126 дворов на юге столицы

126 дворов в 10 районах на юге Москвы благоустроят на средства от оплаты уличных парковок, сообщил столичный Дептранс.

Первыми свои планы по улучшению городской среды представили районы Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно и Чертаново Центральное.

В 2026 году на деньги от платных парковок:

установят дорожные знаки, искусственные неровности, пандусы и бордюры;

благоустроят детские и спортивные площадки;

обустроят пешеходные переходы, лестницы и тротуары;

нанесут дорожную разметку;

восстановят газоны и дорожное покрытие.

Планы можно посмотреть на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По решению Мэра Москвы Сергея Собянина все средства от оплаты уличных парковок передаются на благоустройство дворов и улиц во всех районах столицы.

В этом году на эти цели авансом направлено 15,8 млрд рублей. Некоторые управы уже начали делиться своими планами по улучшению городской среды.

Жители сами могут решать, какие работы следует проводить в первую очередь. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам своего района».

«За рулем» можно читать и в Телеграм