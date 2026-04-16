«За рулем» оценил удобство Искры, но обратил внимание на нюанс с подстаканниками
16 апреля
Haval наращивает локализацию в России

Президент GWM: на заводе Haval в Тульской области запустят второй цех штамповки

Компания Haval продолжает развивать своё производство в Тульской области, и следующим шагом станет запуск второго цеха штамповки. Об этом сообщил президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе. По его словам, это событие запланировано на самое ближайшее время.

Основная цель нового цеха – изготавливать прямо на месте крупные внешние детали, такие как кузовные панели для крыши и пола. Пока их приходится везти издалека, а в дороге они могут повредиться. Собственное производство таких компонентов не только снизит логистические расходы и риски, но и создаст дополнительные рабочие места в регионе.

Важно и то, что металл для штамповки уже сейчас имеет российское происхождение. Прокат для будущих деталей поставляется с отечественных металлургических комбинатов, что закрывает вопрос локализации сырья.

Инвестиции в завод – давняя стратегия

Расширение штамповочных мощностей – это лишь часть общей стратегии GWM по углублению локализации. Чжан Цзюньсюе напомнил, что путь начался ещё в 2019 году с внедрения автоматизированных технологических линий.

Позже, в 2024-м, компания вложилась в организацию сборки двигателей, а также запустила цех для их механической обработки. Так что новый цех штамповки логично продолжает эту цепочку, делая производственный цикл в Тульской области ещё более замкнутым и независимым от внешних поставок ключевых компонентов.

Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
16.04.2026 
