Эти новинки Nissan покажет на Пекинском автосалоне

Nissan представит два концепт-кара и кроссовер NX8 на Пекинском автосалоне

Nissan приоткрыл завесу над своими планами, показав фото двух концептуальных автомобилей, которые вскоре должны превратиться в серийные модели.

Первый из них – это кроссовер, чей дизайн полностью соответствует современному языку марки, что особенно заметно по характерному силуэту и оформлению фар.

Nissan NX8

Второй прототип выглядит куда радикальнее: это футуристичный внедорожник, готовый к путешествиям. Его выдают дополнительные фары на капоте и крыше, солидный экспедиционный багажник наверху и мощный, почти бронированный передний бампер.

Обе будущие новинки получат либо полностью электрическую, либо последовательно-гибридную силовую установку. Пока это лишь концепты, но бренд уже обещает, что они лягут в основу реальных автомобилей.

Помимо этих прототипов, на предстоящем Пекинском автосалоне японцы представят и готовый к продажам кроссовер NX8. Как пишет портал Autohome, цены на эту модель для китайского рынка уже известны: от 159 900 до 209 900 юаней, что в пересчёте составляет примерно от 1,76 до 2,3 миллиона рублей.

