Уникальную Волгу с мощным японским двигателем выставили на продажу

В Петербурге Волгу ГАЗ-24 с японским мотором и АКП продают за 3,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге на одной из онлайн-площадок выставили на продажу уникальную ГАЗ-21 «Волга» 1964 года. Машина оснащена мощным японским турбомотором 2JZ-GE на 220 л. с. и автоматической коробкой передач. По словам продавца, все изменения в конструкцию машины должным образом оформлены, что в теории должно избавить покупателя от проблем с регистрацией в ГИБДД.

У автомобиля переделана ходовая часть. Спереди теперь стоит подвеска от более поздней модели ГАЗ 31105, а сзади – цельный мост, позаимствованный у шведского Volvo. Тормозная система на всех колёсах стала дисковой. Кузовной работе тоже уделили внимание: автомобиль полностью перекрашен, получил шумоизоляцию, а все хромированные элементы заменены на новые.

Внутри салон восстановили, стараясь использовать материалы, похожие на те, что применялись на заводе. Владелец машины утверждает, что главной целью было сохранить дух оригинальной Волги, но при этом сделать её комфортной для регулярных поездок.

Ценник, однако, заставляет задуматься. Продавец хочет получить за этот седан 3,5 миллиона рублей.