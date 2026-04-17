Пенсионерам могут вернуть часть денег за ремонт машины
В Госдуме появилась инициатива предоставить работающим пенсионерам налоговый вычет на ремонт их личных автомобилей. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратились депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и вице-спикер палаты Владислав Даванков.
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
Законопроект о продаже «красивых» номеров
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6
По замыслу авторов, вычет можно будет получить по расходам на ремонт одной машины, используемой для личных нужд. Компенсация будет ограничена годовым лимитом, а для её оформления потребуются официальные документы из автосервиса – чеки или акты выполненных работ.
Парламентарии подчеркивают, что для многих пожилых людей автомобиль – не роскошь, а необходимость. На нём они ездят в поликлиники, аптеки, на дачи или за покупками. Особенно это актуально для жителей сёл и малых городов, где общественный транспорт развит слабо и до социальных объектов порой можно добраться только на личном транспорте.
При этом серьёзная поломка машины часто означает крупные и неожиданные траты, которые пенсионерам с их ограниченным бюджетом бывает очень тяжело потянуть. Новый вычет, по сути, продолжил бы уже существующую логику налоговой системы, где государство через подобные механизмы помогает гражданам компенсировать часть социально важных расходов.
