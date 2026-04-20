Искре уже год: как создавалась новая модель

Продажи Lada Iskra в России превысили 12 тысяч штук с начала выпуска

19 апреля 2025 года стартовал серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Дату выбрали не случайно. Запуск новой модели в серию был приурочен к 55-летию «первенца» автозавода – ВАЗ-2101.

Lada Iskra строится на собственной, полностью независимой от зарубежных партнёров платформе. Перед запуском в серию машина прошла масштабные испытания, и её показатели оказались даже выше требований российских ГОСТов. Для этого около сотни опытных образцов гоняли по полигону и в самых разных погодных условиях – от жары до морозов.

Спрос на модель оказался вполне ощутимым. За прошлый год покупатели забрали из салонов почти 6,8 тыс. таких машин, а за первый квартал 2026-го – уже более 6,1 тысячи. В общем, на дорогах появилось примерно 13 тысяч новых Искр.

Что предлагают покупателям

В продаже сейчас можно найти три типа кузова: классический седан, практичный универсал и приподнятый кросс-универсал. Причём каждый из них доступен в нескольких комплектациях и с разной трансмиссией.

Базовый вариант – это 1,6-литровый 8-клапанный мотор на 90 лошадиных сил вместе с 5-ступенчатой механической коробкой. Для тех, кто хочет мощнее, есть альтернатива: 16-клапанный двигатель на 106 сил. Его уже можно сочетать либо с 6-ступенчатой механикой, либо с вариатором – обе эти коробки китайского производства.

Ценник, конечно, сильно зависит от выбора. Самый простой вариант обойдётся в 1,277 млн рублей, а за топовую комплектацию с максимальным оснащением просят уже 1,827 миллиона.