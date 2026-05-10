Крутой Москвич-«Бэтмобиль» выставили на продажу — недорого!

В Мариуполе на продажу выставили советский Москвич-2140 в готическом стиле

Советский седан Москвич-2140, прошедший настоящее перерождение в готическом стиле, выставили на продажу в Мариуполе.

Все детали обновленного дизайна вы можете разглядеть в фотогалерее под публикацией, а технических подробностей об автомобиле немного – владелец предпочитает отвечать на вопросы по СМС. Известно лишь, что это машина 1988 года выпуска с пробегом в 50 тысяч км, и под капотом у него, судя по фото, родной двигатель УЗАМ. Немаловажная деталь: все эти годы машиной владел один человек.

Состояние кузова в стильном аэродинамическом обвесе и салона с новыми спортивными сиденьями, оставляет очень хорошее впечатление – по крайней мере, по фотографиям. Сообщается, что на крыше и капоте есть царапины, но очевидно, очень незначительные. За готичный Москвич просят всего 290 тысяч рублей.