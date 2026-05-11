Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!

В России продают культовый суперкар Dodge Viper с небольшим пробегом

В Москве на продажу выставили суперкар Dodge Viper II поколения – машина 1997 года выпуска имеет пробег всего 18 тысяч км.

Культовая американская модель в исполнении для Европы, по словам нынешнего владельца, находится в идеальном состоянии. Он уточняет, что машина с 1998 года находится в РФ, ранее принадлежала известному человеку и в начале 2000-х снималась в музыкальных клипах – пишите в комментариях, если видели этот Вайпер на MTV или Муз-ТВ. У нынешнего хозяина «гадюка» во владении четыре года.

Состояние описывается как идеальное и полностью стоковое за исключением выхлопа, но оригинальную выхлопную систему отдают вместе с машиной. Кроме того, есть много запчастей и новые шины. Автомобиль всегда обслуживался на специализированных СТО и сейчас полностью готов к сезону, утверждает продавец.

Если не прочь попробовать, что такое 8-литровый V10 на механике и заднем приводе, а также располагаете суммой в 8,6 млн рублей, рекомендуем ознакомиться подробнее – интересный аппарат! К слову, сейчас в России на продажу выставлено всего два Вайпера, один из них перед вами. Второй – более поздний, третьей генерации и с более значительным пробегом...