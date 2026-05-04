Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Спрос на подержанные электромобили резко вырос в России

«Автостат»: рынок электромобилей с пробегом в 1-м квартале вырос на 23%

За первые три месяца 2026 года россияне купили 3112 подержанных электрокаров. Как подсчитали эксперты агентства «Автостат», это сразу на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По сути, вторичный рынок «электричек» показывает куда более уверенный рост, чем многие ожидали.

Японский Nissan по-прежнему удерживает корону на вторичке – за квартал разошлось 654 таких авто, что составляет более пятой части всего объёма. Вплотную к нему подобрался китайский Zeekr (572 машины) – разница между брендами, между прочим, не такая уж и большая. В пятёрку лидеров также вошли Audi (337 штук), Volkswagen (294 штуки) и Tesla (292 штуки). В сумме эти пять марок «съедают» почти 70% рынка подержанных электромобилей.

Среди конкретных моделей вне конкуренции старичок Nissan Leaf: с января по март новых владельцев нашли 599 таких машин. Следом за ним расположились Zeekr 001 (390 авто) и Audi Q2 (287 авто).

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
04.05.2026 
