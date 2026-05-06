Популярный отечественный кроссовер вернул себе звание самого продаваемого в РФ

Tenet T7 стал самым продаваемым SUV в апреле 2026 года, обойдя Haval Jolion

Кроссовер Tenet T7 вернул себе лидерство на рынке новых SUV по итогам апреля. Модель снова обошла популярный Haval Jolion, который был бестселлером в марте.

По данным аналитиков, которые изучили статистику регистраций, T7 занял первую строчку в своем сегменте. Причем за месяц ситуация на рынке заметно изменилась.

Tenet T7

В марте лидировал Haval Jolion, но уже через месяц Tenet T7 смог отыграться. Эксперты связывают такой скачок с изменением ценовой политики и появлением новых комплектаций у модели.

Основная борьба развернулась между этими двумя китайскими брендами. Другие SUV заметно отстают от лидеров по количеству проданных машин.

Интерьер Tenet T7

Напомним, что Tenet T7 – это среднеразмерный кроссовер, который собирают в России. Модель пользуется спросом благодаря относительно невысокой цене и богатому оснащению.