Рынок подержанных авто в России пробил психологическую отметку

«Автостат»: в России в апреле 2026 года продали 520 тыс. автомобилей с пробегом

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в апреле достигли 520 тысяч единиц. Эти данные прозвучали в ходе ежемесячной онлайн-конференции агентства « Автостат». Показатель оказался выше прошлогоднего на 2%, а мартовского – сразу на 9%.

Кстати, 500-тысячный рубеж покорился рынку впервые в этом году. Для сравнения: в марте было продано 475 тысяч машин, в феврале – 412 тысяч, а в январе и вовсе 437 тысяч. С начала года суммарный объем продаж подержанных авто составил 1,84 млн единиц – это на 4% больше, чем за первые четыре месяца 2025-го.

Ранее «Автостат» обнародовал и статистику по новым машинам. За апрель их реализовали 117,5 тысячи штук – лучший месячный результат за 2026 год. Рост к апрелю прошлого года – 15,1%, к марту – 12,7%. В АЕБ эти цифры назвали признаком оживления на рынке.

Источник: Autonews.ru
Ушакова Ирина
Фото: Depositphotos
06.05.2026 
