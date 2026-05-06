Крупный дилер дал прогноз по ценам на машины к лету

Эксперт Николаев: в мае подорожания автомобилей в России не ожидается

Будущая стоимость машин на российском рынке к лету напрямую зависит от нескольких вещей. Заместитель директора департамента продаж холдинга Major Александр Николаев назвал ключевые переменные: ключевая ставка, курс доллара и общая геополитическая ситуация.

«В мае подорожания автомобилей не ожидается. Единственный фактор, который может повлиять на привлекательность цен (а не прямое подорожание) – возможное сокращение субсидий государства на электрические и последовательные гибридные автомобили. Они станут менее привлекательны для клиентов на размер снижения субсидии», – считает он.

Николаев добавил, что на складах сейчас вполне хватает машин, чтобы покрыть текущий спрос. Поставки идут без серьезных сбоев – никаких драматических отставаний от потребностей покупателей не наблюдается.

Касательно продаж, май вряд ли принесет рекорды. Напротив, эксперт ждет небольшого снижения – это обычная сезонность. Праздники, дачный сезон плюс экономические нюансы делают свое дело. Зато летом рынок обычно оживает: многие берут новые авто перед отпусками и дальними поездками.

Параллельный импорт, кстати, тоже остается на плаву. По данным Major, спрос на такие машины к лету не упадет. Особенно уверенно чувствуют себя Toyota и BMW – эти бренды пользуются стабильной популярностью.