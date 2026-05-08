Что будет с российской вторичкой летом? Прогнозы экспертов

Эксперты рассказали, чего ждать от вторичного рынка летом 2026 года

За первые три месяца 2026 года россияне приобрели 1,3 миллиона машин на вторичном рынке. Стоит ли ждать скидок ближе к лету, какие именно бренды могут потерять в цене и когда лучше всего оформлять сделку? Продавцы подержанных автомобилей поделились своим видением ситуации.

Руководитель Major Expert Давид Павлов напоминает: летом интерес к «бэушкам» традиционно взлетает. Текущий год вряд ли станет исключением – в бюджетном и среднем сегменте, по его оценке, возможен рост цен примерно на 5%. В зоне риска, прежде всего, европейские, корейские и японские марки.

Правда, с премиальными свежими авто совсем другая история. Из-за валютных курсов, наоборот, можно ожидать снижения цен. Эту мысль поддерживает Евгений Малов, автоэксперт и автор канала «Метод Малова»: по его собственной статистике, спрос на подержанные машины растет, а это неизбежно потянет за собой чеки вверх.

Впрочем, Вадим Черноусов из «Рольфа» настроен иначе. Он уверяет: факторов, способных сильно качнуть цены, сейчас нет. Курс рубля стоит относительно стабильно, громких законов не приняли, новостной фон спокойный. Рынок, по его словам, просто повторяет обычные сезонные циклы.

Что касается китайских автомобилей с пробегом, тут дилеры почти единодушны. Серьезных ценовых скачков не предвидится. Черноусов допускает лишь точечные дисконты – но при нынешней маржинальности продавцов скидки едва ли превысят 2-3%. Павлов тоже говорит о стабильности: доля марок из Поднебесной на «вторичке» растет, но сильного подорожания этим летом ждать не стоит.

На рынке при этом есть и острая проблема – нехватка машин с честной историей и небольшим пробегом. По словам Павлова, дефицит таких авто будет только нарастать. В «Рольфе» подтверждают: автомобили известных мировых брендов, у которых мало владельцев и всё прозрачно, ценятся особенно высоко. «Подтвержденная история» и «минимум ДТП» сразу выталкивают ценник вверх по сравнению с аналогами с большими пробегами.

Снижение стоимости, по мнению экспертов, возможно лишь в избранных сегментах. К примеру, премиум, которому больше десяти лет, будет постепенно дешеветь – запчасти дорожают, автопарк стареет. Кроме того, упасть в цене могут марки со средним и низким спросом: Chevrolet, Opel, Peugeot и Citroёn. Их владельцы всё чаще пересаживаются на новые модели из Китая.

Когда же лучше покупать? Специалисты советуют ориентироваться не на мифическое падение цен, а на свои реальные нужды. Черноусов подчеркивает: без серьезных экономических сдвигов подержанная машина – это не инвестиция, а скорее статья расходов.

«Май и июнь выглядят оптимальным периодом для покупки: спрос пока сравнительно невысокий, а количество предложений позволяет спокойно выбирать и торговаться» , – добавляет Павлов.

А вот до осени откладывать не стоит – к сентябрю спрос и цены на ликвидные модели традиционно ползут вверх.

