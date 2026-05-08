АВТОВАЗ объяснил появление патента на новый кроссовер

АВТОВАЗ: говорить о выпуске запатентованного нового кроссовера пока рано

Новый кроссовер, дизайн которого запатентовал АВТОВАЗ, является одной из дизайн-концепций. Работы над ней окончены, однако говорить о перспективах производства такой машины пока рано, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

На АВТОВАЗе добавили, что патентование такой разработки является распространенной мировой практикой.

Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ оформил патент на промышленный образец кроссовера, который прежде публично не демонстрировался. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Показанный на изображениях кроссовер имеет индекс T-134. По данным инсайдеров, это несостоявшаяся Нива нового поколения, которая разрабатывалась еще при сотрудничестве АВТОВАЗа с Renault. Ее якобы планируется перевести на российскую компонентную базу.