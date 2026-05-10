В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок?

15 нарушителей получили сроки до 3,5 лет за нападения на контролеров в Москве

За нападения на сотрудников, проверяющих билеты, в Москве реальные сроки получили уже 15 человек – и это далеко не шутки и не условное наказание. По словам Максима Ликсутова, за последние три года суды назначали безбилетникам наказание вплоть до 3,5 лет лишения свободы.

Каждый случай физической агрессии в адрес контролеров столичный Следственный комитет разбирает отдельно. Ни одно происшествие не остаётся без внимания: по всем фактам проводятся проверки, после чего следует решение о возбуждении уголовного дела.

Нарушителей обвинили в совершении противоправных действий по двум статьям:

318 УК РФ. «Применение насилия в отношении представителя власти»;

319 УК РФ. «Оскорбление представителя власти».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– За последние 3 года в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Напомню, что проверка факта оплаты проезда – это должностная обязанность наших сотрудников. Нападение на них квалифицируются как преступление в отношении представителей власти. Максимальный срок наказания за это – до 10 лет лишения свободы.

Справочно:

Усиленный контроль за оплатой проезда начали вводить ещё в 2023 году – сначала на самых загруженных маршрутах. А уже с 2024 года такие рейды стали еженедельными. По задумке властей, это не только помогает ловить «зайцев», но и заставляет пассажиров относиться к правилам серьёзнее.

Пополнять баланс проездного лучше заранее, а билет активировать сразу же, как только заходишь в автобус, трамвай или метро. Выручка от каждой поездки направляется на конкретные вещи: расширение маршрутной сети, закупку новых машин и обновление старых, появление дополнительных выделенных полос и остановочных пунктов.

Кстати, штраф за безбилетный проезд или незаконное использование социальной карты составляет 5 тысяч рублей.