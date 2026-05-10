#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!
11 мая
Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!
В России продают культовый суперкар Dodge Viper...
Секреты Golf 9: олдскульный стиль и две платформы
11 мая
Секреты Golf 9: олдскульный стиль и две платформы
Генеральный директор VW раскрыл подробности о...
Honda Stepwgn 
11 мая
7-8 мест, цена — от 1,6 млн: практичный японский вэн с надежным вариатором
Названы плюсы и минусы праворульного Honda...

В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок?

15 нарушителей получили сроки до 3,5 лет за нападения на контролеров в Москве

За нападения на сотрудников, проверяющих билеты, в Москве реальные сроки получили уже 15 человек – и это далеко не шутки и не условное наказание. По словам Максима Ликсутова, за последние три года суды назначали безбилетникам наказание вплоть до 3,5 лет лишения свободы.

Каждый случай физической агрессии в адрес контролеров столичный Следственный комитет разбирает отдельно. Ни одно происшествие не остаётся без внимания: по всем фактам проводятся проверки, после чего следует решение о возбуждении уголовного дела.

Нарушителей обвинили в совершении противоправных действий по двум статьям:

  • 318 УК РФ. «Применение насилия в отношении представителя власти»;
  • 319 УК РФ. «Оскорбление представителя власти».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок?

За последние 3 года в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Напомню, что проверка факта оплаты проезда это должностная обязанность наших сотрудников. Нападение на них квалифицируются как преступление в отношении представителей власти. Максимальный срок наказания за это до 10 лет лишения свободы.

Справочно:

Усиленный контроль за оплатой проезда начали вводить ещё в 2023 году – сначала на самых загруженных маршрутах. А уже с 2024 года такие рейды стали еженедельными. По задумке властей, это не только помогает ловить «зайцев», но и заставляет пассажиров относиться к правилам серьёзнее.

Пополнять баланс проездного лучше заранее, а билет активировать сразу же, как только заходишь в автобус, трамвай или метро. Выручка от каждой поездки направляется на конкретные вещи: расширение маршрутной сети, закупку новых машин и обновление старых, появление дополнительных выделенных полос и остановочных пунктов.

Кстати, штраф за безбилетный проезд или незаконное использование социальной карты составляет 5 тысяч рублей.

В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок? — фото 1624131
В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок? — фото 1624132
В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок? — фото 1624133
В каком случае безбилетник может получить реальный тюремный срок? — фото 1624134

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
Количество просмотров 12
10.05.2026 
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
Поделиться:
Оцените материал:
0