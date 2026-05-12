Новый доступный кроссовер Nissan: он дешевле Tenet и Belgee

В России в продажу вышли кроссоверы Nissan Magnite по цене от 2 млн рублей

На российских площадках по продаже автомобилей стали появляться единичные предложения о реализации Nissan Magnite.

Речь идет о компактном паркетнике, разработанном специально для индийского авторынка, который теперь везут в РФ из ОАЭ. Минимальная стоимость на него, как подсчитали «Автоновости дня», составляет 1 950 000 рублей.

Стоит отметить, что потенциальные одноклассники новинки в официальных дилерских центрах в большинстве своем дороже. Взять хотя бы Tenet T4 – по сути, копию Chery Tiggo 4 – у которого на базе выпустили удлиненную версию для семьи: цены на модель 2026 года стартуют с отметки 2 169 000 рублей. Свежий Belgee X50+ обойдется минимум в 2 319 990 рублей, а обычный Belgee X50 дилеры и вовсе оценили в 2 479 990 рублей.

Откуда привозят и сколько просят

Самое привлекательное предложение зафиксировано в Кемерово. За 1 950 000 рублей Magnite привезут под заказ. Речь о версии с богатым оснащением S, куда входят «цифровая приборка», медиасистема с сенсорным дисплеем, климат-контроль на одну зону, мультируль с ободом из натуральной кожи, камера заднего вида с парктрониками, система панорамного обзора, бесключевой доступ, кнопка Start/Stop и легкосплавные диски на 16 дюймов.

Похожую машину в той же комплектации можно заказать во Владивостоке, но она будет стоить уже 2 100 000 рублей. В Екатеринбурге за такие же деньги кроссовер доступен прямо из наличия, хотя есть нюанс: это базовая версия с пластиковым рулем, простым черным салоном из ткани и обычной магнитолой вместо мультимедийной системы, а также с урезанным списком опций.

А вот в том же Екатеринбурге, но в хорошей комплектации и сразу из наличия, Magnite оценен в 2 350 000 рублей. Ровно столько же просят в Москве, Симферополе и Севастополе. В северной столице привезенный кроссовер обойдется в 2 390 000 рублей (там тоже есть несколько машин в наличии), а самый большой ценник зафиксирован в Самаре – 2 600 000 рублей, хотя сам автомобиль туда, по информации продавцов, пока не доехал.

За исключением одного варианта, все эти кроссоверы укомплектованы 1,0-литровым бензиновым турбомотором от альянса Renault-Nissan, способным выдавать 100 лошадиных сил в связке с бесступенчатым вариатором Jatco и передним приводом. Единственное исключение – машина под заказ во Владивостоке за 2 580 000 рублей, где стоит 1,0-литровый 72-сильный атмосферный двигатель с пятиступенчатым роботом и все тем же передним приводом.

