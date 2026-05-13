Дешевле 2 млн: в продажу вышла легендарная Toyota с ресурсом более 300 000 км

В РФ появилась в продаже новая Toyota Corolla Fielder по цене от 1,7 млн рублей

На российском рынке появилась японская альтернатива LADA Largus – универсал Toyota Corolla Fielder, который собирают исключительно для внутреннего рынка Японии. Прямо сейчас можно заказать как минимум два таких автомобиля, и стоят они от 1 650 000 рублей.

По длине, ширине и высоте (4488 мм, 1735 мм и 1628 мм соответственно) Corolla Fielder чуть меньше «Ларгуса» – у неё колёсная база 2600 мм. Однако багажник, пусть и без третьего ряда, всё равно просторный: если сложить задние сиденья, объём достигает 872 литров.

Для сравнения: пятиместный LADA Largus в максимальной комплектации без доплаты за третий ряд сидений обойдётся в 1 842 000 рублей, а версия Cross с таким же оснащением – почти в 1 947 000 рублей.

Самое привлекательное предложение зафиксировано в Иркутске – машину привозят под заказ за 1 650 000 рублей. Речь идёт о комплектации EX, которая включает кондиционер, 15-дюймовые стальные колёса, светодиодные фары с датчиком света, электрозеркала, шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники, а ещё бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Впрочем, во Владивостоке такую же версию оценили почти в 2 миллиона – точнее, в 1 990 000 рублей. Зато мотор у обеих машин идентичный: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» 2NR-FKE с цепным приводом ГРМ, который работает в паре с вариатором от Aisin. Этот двигатель ставят на Corolla Fielder аж с 2015 года, и, по отзывам японских владельцев, при нормальном уходе он без проблем ходит больше 300 000 километров.

