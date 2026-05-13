Дешевле 2 млн: в продажу вышла легендарная Toyota с ресурсом более 300 000 км

В РФ появилась в продаже новая Toyota Corolla Fielder по цене от 1,7 млн рублей

На российском рынке появилась японская альтернатива LADA Largus универсал Toyota Corolla Fielder, который собирают исключительно для внутреннего рынка Японии. Прямо сейчас можно заказать как минимум два таких автомобиля, и стоят они от 1 650 000 рублей.

По длине, ширине и высоте (4488 мм, 1735 мм и 1628 мм соответственно) Corolla Fielder чуть меньше «Ларгуса» – у неё колёсная база 2600 мм. Однако багажник, пусть и без третьего ряда, всё равно просторный: если сложить задние сиденья, объём достигает 872 литров.

Для сравнения: пятиместный LADA Largus в максимальной комплектации без доплаты за третий ряд сидений обойдётся в 1 842 000 рублей, а версия Cross с таким же оснащением – почти в 1 947 000 рублей.

Самое привлекательное предложение зафиксировано в Иркутске – машину привозят под заказ за 1 650 000 рублей. Речь идёт о комплектации EX, которая включает кондиционер, 15-дюймовые стальные колёса, светодиодные фары с датчиком света, электрозеркала, шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники, а ещё бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Впрочем, во Владивостоке такую же версию оценили почти в 2 миллиона – точнее, в 1 990 000 рублей. Зато мотор у обеих машин идентичный: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» 2NR-FKE с цепным приводом ГРМ, который работает в паре с вариатором от Aisin. Этот двигатель ставят на Corolla Fielder аж с 2015 года, и, по отзывам японских владельцев, при нормальном уходе он без проблем ходит больше 300 000 километров.

Toyota Corolla Fielder
Источник:  Автоновости дня
