Дешевую и надежную семейную Toyota можно купить в РФ
На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush, который ввозится по параллельному импорту из ОАЭ. Эта модель уникальна тем, что у нее нет прямых конкурентов среди машин с официальной гарантией в РФ. При скромной цене от 1 792 000 рублей автомобиль предлагает три ряда сидений, клиренс до 220 мм и простую, но надёжную конструкцию.
Если сравнивать японца с китайскими аналогами, разница в деньгах получается колоссальной. К примеру, Tenet T8, который собирают в Калуге, стоит от 3 630 000 рублей – более чем вдвое дороже. Ещё выше цены на Geely Okavango (минимум 3 908 990 рублей) и GAC GS8 (от 4 799 000 рублей). Причём все эти машины тоже с трёхрядным салоном.
Самую выгодную цену на Rush – 1 792 000 рублей – обнаружили во Владивостоке. За эти деньги обещают привезти версию GX с тканевым салоном, однозонным климат-контролем, бесключевым доступом и большим тачскрином мультимедиа. В базе также есть кондиционер с потолочными воздуховодами для задних пассажиров, кнопка запуска двигателя и литые диски.
Правда, другие компании из того же Владивостока просят за поставку такого же авто уже от 2 600 000 до 3 150 000 рублей. В Москве можно купить Rush из наличия за 2 950 000 рублей. У этого экземпляра экран мультимедийной системы меньше, зато в подарок идут установленный двухуровневый подогрев передних сидений и оригинальные коврики.
Под капотом у всех версий один агрегат – 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ с цепным ГРМ. Его надёжность уже подтверждена на азиатских минивэнах Veloz и Avanza, а также на моделях Vios и Yaris. Мощность скромная – 105 лошадиных сил, работает он в паре с древним четырёхступенчатым автоматом. Привод тут необычный для такого класса – задний.
Где собирают и откуда везут
Производство Toyota Rush налажено в Индонезии. За выпуск отвечает совместное предприятие Daihatsu и Toyota – компания PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Оттуда машины расходятся по Таиланду, Филиппинам, Малайзии, странам Африки, Латинской Америки, а также в некоторые государства СНГ и Ближнего Востока.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube