Дешевую и надежную семейную Toyota можно купить в РФ

В России доступны для заказа кроссоверы Toyota Rush по цене от 1,8 млн рублей

На российском рынке появился семиместный кроссовер Toyota Rush, который ввозится по параллельному импорту из ОАЭ. Эта модель уникальна тем, что у нее нет прямых конкурентов среди машин с официальной гарантией в РФ. При скромной цене от 1 792 000 рублей автомобиль предлагает три ряда сидений, клиренс до 220 мм и простую, но надёжную конструкцию.

Toyota Rush

Если сравнивать японца с китайскими аналогами, разница в деньгах получается колоссальной. К примеру, Tenet T8, который собирают в Калуге, стоит от 3 630 000 рублей – более чем вдвое дороже. Ещё выше цены на Geely Okavango (минимум 3 908 990 рублей) и GAC GS8 (от 4 799 000 рублей). Причём все эти машины тоже с трёхрядным салоном.

Самую выгодную цену на Rush – 1 792 000 рублей – обнаружили во Владивостоке. За эти деньги обещают привезти версию GX с тканевым салоном, однозонным климат-контролем, бесключевым доступом и большим тачскрином мультимедиа. В базе также есть кондиционер с потолочными воздуховодами для задних пассажиров, кнопка запуска двигателя и литые диски.

Toyota Rush

Правда, другие компании из того же Владивостока просят за поставку такого же авто уже от 2 600 000 до 3 150 000 рублей. В Москве можно купить Rush из наличия за 2 950 000 рублей. У этого экземпляра экран мультимедийной системы меньше, зато в подарок идут установленный двухуровневый подогрев передних сидений и оригинальные коврики.

Под капотом у всех версий один агрегат – 1,5-литровый атмосферник 2NR-VЕ с цепным ГРМ. Его надёжность уже подтверждена на азиатских минивэнах Veloz и Avanza, а также на моделях Vios и Yaris. Мощность скромная – 105 лошадиных сил, работает он в паре с древним четырёхступенчатым автоматом. Привод тут необычный для такого класса – задний.

Где собирают и откуда везут

Производство Toyota Rush налажено в Индонезии. За выпуск отвечает совместное предприятие Daihatsu и Toyota – компания PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Оттуда машины расходятся по Таиланду, Филиппинам, Малайзии, странам Африки, Латинской Америки, а также в некоторые государства СНГ и Ближнего Востока.

Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
15.05.2026 
