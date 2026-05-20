«Китайцы» без аварий: названы три самых надежных бренда

«Автотека»: Li Auto, Zeekr и Tank лидируют по безаварийности среди авто из КНР

Эксперты сервиса «Автотека» (проект Авито) выяснили, какие китайские автомобили реже всего попадают в ДТП.

Изучив отчеты с октября 2025 по март 2026 года, аналитики составили рейтинг самых безаварийных марок. Лидерами стали Li Auto, Zeekr и Tank.

В среднем доля «китайцев» без аварийных происшествий достигла 75,8%. У Li Auto этот показатель приблизился к 86%, у Zeekr – 85,4%, у Tank – 83,8%. В пятерку также вошли GAC (83,5%) и Jetour (83,4%). Среди конкретных моделей лучший результат показал Jetour T2 (87,5%), за ним следуют Tank 300 (87,1%) и Li Auto L7 (85,7%).

В топ-10 также попали Changan UNI-T, Zeekr 001, Geely Monjaro, Li Auto L9, HAVAL M6, GAC GS8 и HAVAL Dargo. За год сильнее всего подтянули свою репутацию автомобили Lifan (+15,1%), а также FAW, Haval и GAC.

Популярность машин из Китая стремительно растет: сейчас они занимают 6% вторичного рынка, а спрос на них увеличился на 38%. В «Автотеке» отмечают, что число запросов на проверку таких авто выросло на 65%. На этом фоне все большее значение приобретает проверка истории и состояния китайских машин, а отчеты об эксплуатации становятся ключевым инструментом выбора.

Меньше всего битых машин встречается в Дагестане (85,9%), Белгородской (85,1%) и Пензенской (83,7%) областях, а самый заметный прирост доли чистых авто зафиксирован в Омской, Иркутской, Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областях.