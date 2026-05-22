Парадокс: модели уже нет в России, но она все еще бестселлер

Покинувший РФ кроссовер Bestune T77 до сих пор является локомотивом продаж бренда

Кроссовер T77 по-прежнему формирует большую часть продаж бренда Bestune в России, несмотря на отсутствие новых поставок.

Напомним, еще в январе российский представитель бренда сообщил, что эти кроссоверы больше не будут завозиться в Россию – до появления обновленной версии, по поводу которой до сих пор ничего не слышно, а компания подтверждает отсутствие планов по возобновлению поставок. При этом продажи текущей версии из прежних запасов пошли в гору: в январе модель разошлась тиражом 311 экземпляров, в феврале – 341, в марте – 692, а в апреле – 596.

При таких цифрах – суммарно 1940 единиц за четыре месяца 2026 года – Bestune T77 обеспечил китайской марке в России 75% всех продаж.

Причем около 1,1 тысячи из этого количества – это продажи в корпоративные автопарки, Bestune T77 даже вошел в десятку самых популярных служебных машин в РФ. Ситуация объясняется просто: компания объявила скидки, и машины по сей день продаются по ценам от 1 900 000 до 1 940 000 рублей. Правда, в разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте – лишь несколько машин 2023 г.в. за 3 млн рублей... Как бы то ни было, а Bestune T77 ушел гораздо красивее, чем жил. Будет ли новая версия?