Land Rover и Jeep могут начать совместное производство внедорожников

Stellantis и Jaguar Land Rover подписали меморандум о выпуске авто для рынка США

Концерны Stellantis и Jaguar Land Rover сделали первый шаг к альянсу: стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Правда, пока это лишь рамочный документ, который не накладывает никаких юридических обязательств. По сути, компании только присматриваются друг к другу и обсуждают возможное сотрудничество. Речь идет о разработке новых внедорожников – но ориентированных исключительно на американский рынок. Выходит, что Land Rover может стать партнером своего прямого конкурента – Jeep, который тоже входит в структуру Stellantis.

Глава Stellantis уже высказался на этот счет: он видит в потенциальном соглашении обоюдную выгоду. При этом оба концерна намерены сохранить те продукты, которые уже полюбились их клиентам. Руководитель Jaguar Land Rover, в свою очередь, подтвердил, что новая сделка вписывается в долгосрочную стратегию продвижения на территории США. С его слов, альянс поможет укрепить позиции британского производителя за океаном.

В реальности, несмотря на красивые заявления, куда больше от этой коллаборации выиграет именно британская сторона. Доступ к заводам Jeep в США – это прямой канал для локализации производства. Сейчас-то Jaguar Land Rover вынужден везти машины из-за границы, а это означает высокую наценку из-за заградительных таможенных пошлин. Партнерство с Jeep решит эту проблему в корне.

Впрочем, Stellantis тоже не останется внакладе. Недавно подразделение Jaguar представило новую платформу для премиального электромобиля. Вот эту разработку американско-итало-французский гигант вполне может позаимствовать. Куда ее пристроить? Хотя бы под будущие электрические Maserati или Alfa Romeo. Так что техническая база у Land Rover сейчас действительно интересная.

Пока же компания работает над новой версией культового Defender. По слухам, этот внедорожник может стать самым мощным за всю историю модели.