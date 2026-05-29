Столичная автоледи застраховала Ferrari Purosangue на 68 миллионов рублей

Самые дорогие автомобили страхуют жители Москвы, Владивостока и Самары

В десятке самых дорогих машин, впервые застрахованных по каско в «Росгосстрахе» в этом году, оказался лишь один классический автомобиль класса Luxury без претензий на спортивный характер или внедорожность – Rolls-Royce Ghost. Люксовый спорткар, впрочем, тоже всего один – Ferrari Portofino. Зато в топ-10 попал и отечественный премиальный внедорожник Aurus Komendant. Самым дорогим «новичком» по каско с начала года оказался Ferrari Purosangue. Машина принадлежит москвичке, а страховую сумму по договору оценили в 68 млн рублей. В десятку также попали два Lamborghini Urus, Mercedes-Benz AMG G, Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Range Rover и Porsche Cayenne Coupe.

Большинство этих премиальных авто – семь из десяти – зарегистрированы в столичном регионе. Владельцы ещё трёх машин живут во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Самаре. Интересная деталь: скидку за счёт безусловной франшизы в 100 тыс. рублей выбрал лишь один страхователь.

Дмитрий Кузнецов, который курирует направление каско в «Росгосстрахе», обратил внимание на устойчивый рост доли люксовых авто в портфеле компании. Тенденция сохранялась даже на фоне сложной экономической ситуации последних лет и перебоев с официальными поставками. По его словам, судя по статистике рынка, перемен в ближайшее время не предвидится.

Продажи растут и в целом по рынку

На днях « Автостат» подвёл итоги: апрель 2026-го стал рекордным месяцем для люксового сегмента с ноября 2021-го. За январь – апрель продажи таких машин подскочили на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В топ-5 апреля вошли Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre.

В премиум-сегменте тоже позитивная динамика. Апрельский рост к прошлому году составил 13%. Лидируют здесь Voyah, BMW и Exeed.

«Страхование люксовых авто у нас показывает динамику, близкую к рыночной. В портфеле представлены почти все лидеры продаж этого сегмента, – комментирует Дмитрий Кузнецов. – Владельцы автомобилей стоимостью в десятки миллионов рублей редко экономят на страховке. Они понимают, что сегодня даже замена одной фары может стоить дороже, чем весь полис».

