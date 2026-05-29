Без остановок и бензина: как протестировать супергибриды в пробеге Москва–Петербург

Автопробег EXLANTIX ET по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург 1 июня 2026: тест гибридов без дозаправки и рекорд БРИКС

В преддверии Т-Двора, который пройдет 1 июня, анонсирован необычный заезд. Организаторы объединили усилия с премиальным российским брендом ESTEO, чтобы запустить колонну из десяти гибридных кроссоверов EXLANTIX ET по скоростной трассе М-11.

Маршрут пролегает от столицы до Северной столицы — путь в 700 с лишним километров планируют преодолеть без единой остановки на заправку. Но это не просто гонка на выносливость. В салоне каждого автомобиля участники будут в реальном времени испытывать новинки мобильного приложения Т-Банка.

Exlantix ET

Что именно проверят в дороге? Бесконтактную оплату через T-Pay на iPhone, работающую даже без интернета, сервис онлайн-покупки машин «Т-Банк Авто» и обновленный раздел «Платежи». По сути, это тест-драйв не только гибридной техники, но и целого набора финансовых инструментов.

Старт назначен у штаб-квартиры T-Space в Москве, а финиширует автопробег в тот же день в центре Петербурга — на площадке Т-Двора в Никольских рядах. За руль сядут журналисты и блогеры, которые интересуются всем, что связано с будущим: от искусственного интеллекта и финтеха до автомобильных технологий.

Сейчас как раз идет сбор экипажей, и организаторы приглашают представителей СМИ присоединиться. По их словам, в рамках заезда планируется зафиксировать достижение для книги рекордов БРИКС — самый протяженный автопробег без подзарядки и дозаправки.

